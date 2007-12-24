تورنمنت فوتسال دهه فجر با حضور بهترین های آسیا در اصفهان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات اواخر بهمن ماه سالجاری با حضور تیم های ملی فوتسال و امید ایران، تیم های ملی فوتسال تایلند و ازبکستان و نیز تیم فولاد ماهان اصفهان برگزار خواهد شد.

قرار بود تیم ملی فوتسال لبنان نیز در تورنمنت فوتسال اصفهان حضور یابد و دعوتنامه این تیم نیز به فدراسیون فوتبال لبنان ارسال شد اما لبنانی ها به دلیل مشکلات مالی حضور خود در این رقابت ها را منوط به همکاری مالی فدراسیون فوتبال کشورمان خواندند و اینکه بلیت سفر آنها به ایران از سوی تیم میزبان تهیه شود.

خواسته مسئولان کمتیه فوتسال فدراسیون فوتبال لبنان از سوی فدراسیون کشورمان اجابت نشد تا فولاد ماهان جایگزین این تیم در تورنمنت فوتسال اصفهان شود.

تورنمنت فوتسال اصفهان با حضور تیم های یاد شده طی روزهای بیست و هفتم و بیست و هشتم بهمن ماه برگزار خواهد شد.