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۳ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۰۳

طنطاوی خواستار آزادی نماینده الازهر در فیلیپین شد

طنطاوی خواستار آزادی نماینده الازهر در فیلیپین شد

در پی بازداشت یکی از فرستادگان اعزامی دانشگاه الازهر به فیلیپین به منظور ترویج اسلام و مبارزه با خشونت و ترور، شیخ الازهر خواستار آزادی این مبلغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی العربیه، محمد طنطاوی شیخ الازهر دیروز یکشنبه 2 دی ماه اعلام کرد: یکی از فرستادگان مصری به فیلیپین اشتباه بازداشت شده و اتهام فیلیپین مبنی بر طراحی یک بمب گذاری از سوی وی نادرست است. 

شیخ الازهر با اشاره به اینکه او یکی از فرستادگان و مبلغان الازهر است، اظهار داشت: به منظور دفاع از او و رد اتهام وکیلی گرفته و امیدوار است تا دو روز دیگر این فرستاده آزاد شود، چرا که دستگیری او اشتباه بوده است.

شیخ عبدالفتاح معاون الازهر نیز گفت: فرستادگان اعزامی الازهر به خارج از کشور به منظور اشاعه اعتدال و میانه روی در اسلام و تشویق بر جلوگیری از خشونت و ترور سفر می کنند. 

وزارت خارجه مصر نیز اعلام کرد: دستگیری فرستاده اعزامی به نام شیخ محمد احمد موسی اشتباه است و مصر برای توضیح این مسئله حاضر است با مقامات فیلیپین در سطح عالی گفتگو کند. چرا که شیخ موسی مردی مؤمن و دیندار و نماینده یک مؤسسه دینی معتبر است.

وزارت خارجه مصر افزود: بر اساس توافقنامه قاهره و مانیل 29 فرستاده الازهر برای تدریس قواعد زبان عربی و دین اسلام به این کشور سفر کرده اند.

این مبلغ از 18 دسامبر ( 27 آذر ماه) در یکی از مدارس قرآنی شهر کوتاباتو در جنوب فیلیپین بازداشت شده که این مسئله در حال پیگیری است.

کد مطلب 610174

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