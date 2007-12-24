طنطاوی خواستار آزادی نماینده الازهر در فیلیپین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی العربیه، محمد طنطاوی شیخ الازهر دیروز یکشنبه 2 دی ماه اعلام کرد: یکی از فرستادگان مصری به فیلیپین اشتباه بازداشت شده و اتهام فیلیپین مبنی بر طراحی یک بمب گذاری از سوی وی نادرست است.

شیخ الازهر با اشاره به اینکه او یکی از فرستادگان و مبلغان الازهر است، اظهار داشت: به منظور دفاع از او و رد اتهام وکیلی گرفته و امیدوار است تا دو روز دیگر این فرستاده آزاد شود، چرا که دستگیری او اشتباه بوده است.

شیخ عبدالفتاح معاون الازهر نیز گفت: فرستادگان اعزامی الازهر به خارج از کشور به منظور اشاعه اعتدال و میانه روی در اسلام و تشویق بر جلوگیری از خشونت و ترور سفر می کنند.

وزارت خارجه مصر نیز اعلام کرد: دستگیری فرستاده اعزامی به نام شیخ محمد احمد موسی اشتباه است و مصر برای توضیح این مسئله حاضر است با مقامات فیلیپین در سطح عالی گفتگو کند. چرا که شیخ موسی مردی مؤمن و دیندار و نماینده یک مؤسسه دینی معتبر است.

وزارت خارجه مصر افزود: بر اساس توافقنامه قاهره و مانیل 29 فرستاده الازهر برای تدریس قواعد زبان عربی و دین اسلام به این کشور سفر کرده اند.

این مبلغ از 18 دسامبر ( 27 آذر ماه) در یکی از مدارس قرآنی شهر کوتاباتو در جنوب فیلیپین بازداشت شده که این مسئله در حال پیگیری است.