ملی پوشان وزنه برداری 10 دی در چین اردو می زنند

به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون وزنه برداری کشورمان در نظر دارد جهت آماده سازی تیم ملی بزرگسالان و حضوری قدرتمند در رقابت های آسیایی ژاپن و المپیک 2008 پکن 2 مرحله اردوی تدارکاتی درچین برگزار کند که اولین مرحله آن (سومین مرحله اردوی آماده سازی) از 10 دی ماه به مدت 45 روز با حضور 10 وزنه بردار جوان و بزرگسال در کمپ تمرینی ماجیانگ شهر پکن برگزار خواهد شد.



بنابراین گزارش، در نشستی که کادر فنی تیم ملی کشورمان با رئیس فدراسیون داشت اسامی نفرات اعزامی به اردوی چین به شرح زیر اعلام شد:



دسته 56 کیلوگرم: مجید عسگری

دسته 62 کیلوگرم: جابر بهروزی، مهدی محمدی

دسته 69 کیلوگرم: کیانوش رستمی

دسته 77 کیلوگرم: محمد زارعی، حسین آبرون

دسته 85 کیلوگرم: حامد ابراهیمی

دسته 94 کیلوگرم: جمشید برزه کار

دسته 105 کیلوگرم: انوش آرمک

دسته 105+ کیلوگرم: رشید شریفی

سرمربی: بهمن زارع

مربی: سید هادی پانزوان و غلامحسین نجاتی

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