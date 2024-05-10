حضور پرشور مردم در ساعات اولیه اخذ رای

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره ۱۲ نفر در سه حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و «آذرشهر، میانه و شبستر» در آذربایجان شرقی با هم به رقابت پرداختند که از بین آنها ۶ نماینده باقیمانده استان انتخاب خواهد شد.

چهار نماینده از حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر و از حوزه‌های انتخابیه میانه و شبستر نیز از هر کدام یک نفر انتخاب می‌شوند.

انتخابات در حوزه انتخابیه تبریز، اسکو و آذرشهر تمام الکترونیکی و در حوزه‌های انتخابیه میانه و شبستر نیمه الکترونیکی خواهد بود.

در این مرحله از انتخابات در سه حوزه انتخابیه استان یک هزار و ۳۲۷ شعبه اخذ رأی در نظر گرفته شده است که از این تعداد هزار و ۱۷۴ شعبه ثابت و ۱۵۳ شعبه سیار است.

از هزار و ۳۲۷ شعبه اخذ رأی ۹۰۳ شعبه ثابت شهری و ۱۴ شعبه سیاری شهری است و ۲۷۳ شعبه ثابت روستایی و ۱۳۷ شعبه سیار روستایی است.

در مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در سه حوزه انتخابیه آذربایجان شرقی یک میلیون و ۹۰۷ هزار و ۹۲۵ نفر واجد شرایط رأی دادن است که از این تعداد ۶ هزار و ۲۱ نفر رأی اولی هستند.

مردم تبریز در همان ساعات اولیه اخذ رأی حضور پرشوری پای صندوق‌های رأی دارند.