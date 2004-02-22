به گزارش خبرنگار" مهر" در اين يونيورسياد پيش از 6500 دانشجو در دو بخش دختران و پسران به رقابت مي پردازند.

رقابتهاي پسران در 13 رشته فوتبال ، بسكتبال ، واليبال ، هندبال ، وزنه برداري ، پنيگ پنگ ، بدمينتون ، شنا ، كشتي آزاد ، دو ميداني ، كشتي فرنگي ، ژيمناستيك و تكواندو انجام مي شود.

دختران دانشجو نيز قرار است در 12 رشته بسكتبال ، واليبال ، هندبال ، شنا، پينگ پنگ ، بدمينتون ، دو وميداني ، كاراته ، فوتسال ، تكواندو و تيراندازي و ژيمناستيك به رقابت مي پردازند.

در بيست و نهمين گردهمايي مديران تربيت بدني دانشگاههاي سراسر كشور كه در مركز آموزش عالي دريانوردي و علوم دريايي چابهار در جريان است ضمن تصويب دانشگاه صنعتي اصفهان براي ميزباني يونيورسياد ملي دانشجويان ، پيرامون چگونگي حضور تيم ها و نحوه برگزاري رقابتها بحث و تبادل نظر شد.

در اين نشست اعلام شد، تعداد تيم هاي شركت كننده در يونيورسياد ملي دانشجويان كه در سال 83 برگزار مي شود بستگي به تعداد سهميه تيم هاي ورزش دانشگاههاي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري دارد كه به ترتيب از بين تيم هاي تعيين شده در رده بندي دانشگاهي دسته اول سال 1382 انتخاب خواهند شد.

در اين جلسه همچنين بر استفاده از نيروهاي داوطلب براي اجراي هر چه كيفي تر مسابقات ورزشي دانشجويان به ويژه يونيورسياد اصفهان تاكيد و قرار شد نيروهاي داوطلب را جذب و با برگزاري كارگاههاي آموزشي آنها را براي آينده ورزش كشور تربيت كنند.

رشته هاي غير يونيورسيادي دختران نيز شامل كوهنوردي ، واليبال (2)، بسكتبال (2) ، شطرنج و آمادگي جسماني است. گفتني است بيست و نهمين گردهمايي سراسري مديران تربيت بدني دانشگاههاي كشور بعد از ظهر امروز در چار بهار پابان خواهد يافت.