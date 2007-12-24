بخشنامه بودجه سال 87 شهرداری ها تهیه و ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، مهندس عزیز دولتخواه اظهار داشت: بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداری های کشور با توجه به سیاست های عمومی دولت شامل پنج رهنمود کلان می باشد که عبارت است از اصلاح ساختار و ایجاد آمادگی لازم جهت اجرای ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه و حرکت به سمت مدیریت واحد شهری، واگذاری تصدی های غیر ضرور به بخش خصوصی، توسعه فناوری اطلاعات و پیش بینی اقدامات لازم جهت تحقق شهرداری الکترونیک، تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی و توسعه خطوط ریلی و همچنین توجه به افزایش درآمدهای پایدار و فعال شهرداری ها.

وی در ادامه در زمینه این بخشنامه، توضیح داد: مبنای پیش بینی مجموع اعتبارات متمرکز در بودجه شهرداری ها برای سال 1387 حداکثر معادل 85 درصد حق السهم مصوب سال 1386 هر شهرداری از اعتبارات استانی ابلاغ شده توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مطابق قانون تجمیع عوارض می باشد و وام های اعطایی و سایر کمک هایی که خارج از بودجه مذکور و به طور ویژه به شهرها اختصاص داده شده است، مشمول محاسبه درآمد مذکور نخواهد بود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور افزود: بر اساس این بخشنامه، هر گونه استخدام و به کارگیری نیرو توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به شهردای ها اکیدا ممنوع بوده و صدور هر گونه مجوز استخدام و یا به کارگیری نیرو صرفا بر اساس مجوزهای صادره توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و پس از طی مراحل قانونی آن از قبیل آزمون و گزینش امکان پذیر می باشد.

دولتخواه در ادامه اظهار داشت: یکی از عمده ترین تغییرات این بخشنامه نسبت به سال های قبل که نظام بودجه بندی در مدیریت شهری را به شکل اساسی متحول می سازد، راه اندازی آزمایشی بودجه عملیاتی در شهرداری ها می باشد.

وی افزود: به این منظور بودجه عملیاتی شهرداری ها مطابق آن چه که در بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداری ها ذکر شده است شامل 20 برنامه و فعالیت های زیر مجموعه برنامه های مزبور می باشد که به همراه نرم افزار مربوطه مورد استفاده شهرداری ها قرار خواهد گرفت.

وی گفت: توسعه حمل و نقل عمومی، بهبود عبور و مرور شهری، کاهش آلودگی هوای شهری، جمع آوری و دفع پسماند های شهری، توسعه و نگهداری فضای سبز، کاهش حوادث آتش سوزی، بهداشت عمومی شهری، ساماندهی امور صنفی، احداث و نگهداری آرامستانها، زیبا سازی شهری، هدایت آب های سطحی، توسعه اماکن ورزشی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی، ساماندهی توسعه فناوری اطلاعات، ایجاد درآمدهای پایدار برای شهرداری و ساماندهی بافت های مسئله دار شهری برخی از این برنامه ها است.

دولتخواه همچنین اظهار داشت: به موجب فصل دوم بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداری ها که به بودجه عملیاتی اختصاص دارد، تمامی هزینه های جاری و عمرانی مربوط به اجرای هر کدام از برنامه ها و فعالیت های مندرج در جدول، در قالب همان برنامه و فعالیت محاسبه و درج می شود. اما محاسبه قیمت تمام شده هر فعالیت برای سال 1387 مد نظر نیست و در سال های آتی مورد توجه قرار خواهد گرفت.

معاون برنامه ریزی و توسعه سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشو همچنین اظهار داشت: با توجه به درخواست های رسیده از استانداری ها و پاسخگویی به انتظارات مدیریت شهری، در بخشنامه بودجه سال 1387 شهرداری ها حداکثر میزان اعتبار قابل برآورد برای بودجه شورای اسلامی شهرهای با جمعیت 10 تا 50 هزار نفر از 6/2 درصد مجموع بودجه مصوب آن شهرداری در سال 1386 به 3 درصد در سال آتی افزایش یافت.

دولتخواه افزود: همچنین سقف بودجه تمامی شوراهای اسلامی شهرها نسبت به سال 1386 از افزایشی 6 درصدی برخوردار است.

وی در پایان اعلام کرد: به موجب یکی از تغییرات بخشنامه بودجه سال 87 شهرداری ها، عملکرد اعتبارات پیش بینی شده جهت بودجه شوراهای اسلامی شهرها می بایستی متناسب با درصد تحقق درآمد کل بودجه شهرداری باشد.