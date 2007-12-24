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۳ دی ۱۳۸۶، ۱۱:۲۰

تیم ملی فوتسال ارمنستان به ایران می آید

تیم ملی فوتسال ارمنستان به ایران می آید

تیم ملی فوتسال ارمنستان با هدف برگزاری دو بازی دوستانه مقابل تیم های فوتسال امید و جوانان کشورمان اوایل بهمن ماه سالجاری به ایران خواهد آمد.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال ارمنستان رسما از کمیته فوتسال کشورمان درخواست کرده است زمینه برگزاری چند بازی دوستانه را با تیم ملی فوتسال این کشور فراهم کند.  درهمین راستا مقرر شد تیم ملی فوتسال ارمنستان اوایل بهمن ماه سال جاری به ایران سفر کرده و دو بازی دوستانه را مقابل تیم های امید و جوانان کشورمان برگزار کند.

براین اساس تیم ملی ارمنستان ششم بهمن ماه به تهران می آید و طی روزهای هفتم و هشتم همین ماه به ترتیب برابر تیم های امید و جوانان فوتسال ایران به میدان خواهد رفت. این بازی ها به احتمال زیاد در سال 12 هزار نفری ورزشگاه آزادی برگزارخواهد شد.

کد مطلب 610181

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