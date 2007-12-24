سازهای کوبه ای با"مدینا" به صدا در آمد

به گزارش خبرنگار مهر، در این اجرا که با حضور برخی از داوران از جمله ارفع اطرایی ،هادی منتظری وکیوان ساکت برگزار شد قطعات "چشمه و موج "،"منظومه"،"خروش" و "رقص دریا" با سازهایی چون دف ، پرکاشن ،کوزه ،تنبور،دایره عربی و ساز بومی "اگوگوبل" توسط گروه موسیقی "مدینا" اجرا شد.

یکی از ویژگی های گروه موسیقی "مدینا" ابتکارعمل در چگونگی استفاده از سازهای بومی و یا سازهای دست سازبود به این معنی که این گروه برای تداعی حس هایی که برگرفته از پدیده های طبیعی چون دریا، جنگل و یا زندگی حیوانات در حیات وحش بود از انواع و اقسام وسایلی که به تقویت این حس در تماشاگر کمک می کرد استفاده کردند و به گفته سرپرست گروه مجموع قطعات این کنسرت نوعی نیایش و آرامش را در مخاطب ایجاد می کرد.

پس از پایان اجرا مهرسیما سعادت درخصوص کم و کیف اجری این کنسرت گفت : طراحی و اجرای این کنسرت براساس برانگیخته کردن احساس پاک طبیعت و رستاخیز درمخاطب طراحی شده بود درواقع مجموع صداهای پراکنده را جمع و به یک صدای واحد که همان صدای تپش قلب که تضمین کننده حیات بشر است تبدیل کردیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد : یکی از تصورات غلط اما رایج که در اذهان عامه جا گرفته این است که موسیقی سنتی ایران موسیقی غمگینی است به خصوص زمانی که با سازهای کوبه ای مانند دف و نی همراه می شود و فکر می کنم در این اجرا تعریف دیگری از موسیقی ردیف دستگاهی ایران و سازهای کوبه ای ارائه کردیم.

سعادت با انتقاد به پایین بودن صدای مکروفون های سالن رودکی گفت : یکی از ویژگی های این اجر استفاده از تعداد قابل توجه دف برای ایجاد حس کوبش و ضرب آهنگ به مخاطب بود که برای رسیدن منظور می بایست برای هر دف دو مکروفون با برد بالای صدا کار گذاشته می شود اما مسئولان سالن ضمن پوزش از کمبود امکانات سالن رودکی عملا تنوانستند صدادهی لازم را به سازهای ما دهند و فکرمی کنم در انتقال مجموع این حس ها موفق عمل نکردیم.

وی در پایان گفت : البته این معضل تنها مختص به سالن رودکی نبود بلکه در اجرای اول گروه "مدینا" در فرهنگسرای هنر هم با مسائلی از این دست مواجه شدیم .