برگزاری انتخابات دور دوم ملایر در ۱۶۷ شعبه اخذ رأی

به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان اسماعیلی در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: دور قبل نیز انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این شهرستان تمام الکترونیک بود و هیچ مشکلی در روند برگزاری انتخابات نداشتیم.

وی افزود: ملایر دور قبل انتخابات یازدهم اسفندماه جز چهار حوزه انتخابیه و در دوم جزو هشت حوزه انتخابیه کشور است که انتخابات در آن به صورت تمام الکترونیک برگزار می‌شود و آموزش‌های لازم در این خصوص ارائه شده است.

وی خاطرنشان کرد: رای‌دهندگان برای حضور در پای صندوق‌های رأی باید نسبت به شعبه‌های اخذ رأی در حوزه انتخابیه اطلاعات و آگاهی لازم را داشته باشند و به آگهی منتشر شده در پایگاه اطلاع‌رسانی شده فرمانداری در خصوص آدرس شعب مراجعه کنند.

معاون استاندار همدان گفت: برخی شعبه‌های اخذ رأی که در دور اول به عنوان شعبه انتخاب شده بودند، با توجه به تغییرات اعمال شده، ممکن است در دور دوم شعبه اخذ رأی وجود نداشته نباشند.

اسماعیلی تاکید کرد: همچنین رای‌دهندگان باید هنگام حضور در شعبه اخذ رأی یکی از پنج مدرک هویتی همچون شناسنانه، کارت ملی، گواهینامه، گذرنامه و کارت پایان خدمت همراه داشته باشند و همراه داشتن یکی از این پنج مدرک هویتی الزامی است.

فرماندار ویژه ملایر ادامه داد: از همه مردم انقلابی و ولایت‌مدار شهرستان ملایر دعوت می‌کنم با حضور معنادار و همراه با بصیرت خود، در دور دوم انتخابات مشارکتی پرشور و حداکثری در پای صندوق‌های رأی داشته باشند و بار دیگر شاهد یک هماوردی بزرگ سیاسی باشیم.