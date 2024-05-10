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۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۴۱

در طبس؛

هیات روستایی خراسان شمالی مقام سوم جام آزاد فوتوالی را کسب کرد

هیات روستایی خراسان شمالی مقام سوم جام آزاد فوتوالی را کسب کرد

بجنورد_ رییس هیات ورزشی روستایی و عشایری خراسان شمالی گفت: هیات روستایی خراسان شمالی مقام سوم جام آزاد فوتوالی طبس را کسب کرد.

مجید اسماعیل‌زاده در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: تیم هیأت روستایی خراسان شمالی، مقام سوم جام آزاد فوتوالی طبس را از آن خود کرد.

وی در ادامه افزود: دیدار رده بندی جام آزاد فوتوالی طبس، بین تیم‌های نوجوانان بازرگانی پورلی گلستان و هیأت روستایی خراسان شمالی برگزار شد که در پایان، نماینده استان خراسان شمالی موفق شد با نتیجه دو بر صفر مقابل حریف خود به پیروزی دست یابد.

رئیس هیأت ورزشی روستایی و عشایری خراسان شمالی بیان کرد: بازیکنان خراسان شمالی را در این رقابت‌ها، رحمان یزدانی و مصطفی احمدی تشکیل می‌دادند.

کد مطلب 6101859

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