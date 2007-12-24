معتادان پس از خروج از زندان در برخی شهرها دسترسی به متادون ندارند

دکتر پرویز افشار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس قانون معتادان تحت درمان با متادون پس خروج از زندان باید جهت دریافت متادون به مراکز وابسته به وزارت بهداشت معرفی شوند.

نایب رئیس کمیته سلامت انجمن بین المللی مراکز اصلاحی و زندانها تصریح کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر هزینه درمان معتادان تحت درمان با متادون را در اختیار وزارت بهداشت قرار داده است و بر این اساس وزارت بهداشت مکلف شده تا زندانیان را پس از خروج از زندان تحت پوشش قرار دهد.

افشار، با بیان اینکه در برخی شهرها مرکز درمان نگهدارنده با متادون برای معتادان وجود ندارد، افزود: وزارت بهداشت توان راه اندازی مراکز درمانی برای معتادان تحت پوشش متادون را ندارد، اما با این وجود مکلف است پوشش درمانی زندانیان آزاد شده را که هنوز درمانشان کامل نشده است، فراهم کند.

نایب رئیس کمیته سلامت انجمن بین المللی مراکز اصلاحی و زندانها در خصوص رفع مشکل کمبود مراکز درمانی گفت: در تعدادی از مراکز پس از خروج ، مراکزی درمانی معتادان راه اندازی شده تا دسترسی به متادون برای آنان سهل تر شود اما کماکان در برخی شهرها با مشکل عدم دسترسی زندانیان به متادون پس از حبس مواجه هستیم.