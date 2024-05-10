سرهنگ مجید یگانه‌پور در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: طرح امنیت محله محور با هدف برخورد با هنجارشکنان و مجرمان در سطح شیروان به مرحله اجرا گذاشته شد.

وی با اشاره به اینکه این طرح در قالب چند تیم عملیاتی در نقاط مختلف شهرستان اجرا شد، افزود: در همین رابطه تعداد ۱۴ خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و مقداری مواد مخدر سنتی و صنعتی کشف شد.

سرهنگ یگانه‌پور ادامه داد: همچنین در اجرای این مأموریت ۱۳ معتاد متجاهر نیز جمع آوری و روانه کمپ شدند.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند، خاطر نشان کرد: اجرای اینگونه طرح‌ها با جدیت در دستور کار قرار داشته و از شهروندان نیز انتظار می‌رود تا ضمن همکاری مستمر با پلیس برای تداوم امنیت پایدار، در صورت اطلاع از هرگونه مورد مشکوک بلافاصله مراتب را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.