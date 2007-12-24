  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۳ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۵۹

آذربایجان غربی امروز 100 دستگاه تراکتور به ونزوئلا صادر کرد

آذربایجان غربی امروز 100 دستگاه تراکتور به ونزوئلا صادر کرد

ارومیه - خبرگزاری مهر: ششمین محموله تولیدات کارخانه تراکتورسازی ارومیه در سال جاری صبح امروز به کشور ونزوئلا صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این محموله شامل 100 دستگاه تراکتور باغی مدل 938 با قدرت 38 اسب بخار است که با صادرات آن به کشور ونزوئلا یک میلیون یورو ارز عاید کشور می شود.

مدیر امور بین الملل کارخانه تراکتورسازی ارومیه در جریان صدور این محموله به کشور ونزوئلا در نشست خبری با اشاره به اینکه تا پایان سال با صادرات 100 دستگاه تراکتور دیگر به کشور ونزوئلا، تعداد تراکتورهای صادر شده از این کارخانه به کشورهای خارجی به 350 دستگاه خواهد رسید گفت: این تعداد صادرات در مقایسه با پارسال هفت برابر افزایش نشان می دهد.

حسن الهوردی زاده خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال هم 150 دستگاه تراکتور به کشورهای ترکیه، افغانستان، عراق، سوریه و لبنان صادر شده است.

وی کشورهای آذربایجان، الجزایر، لیبی و اردن را از دیگر بازارهای هدف برای صادرات تولیدات کارخانه تراکتورسازی ارومیه اعلام و اضافه کرد: صادرات تولیدات تراکتورسازی ارومیه به این کشورها در حال بررسی است.

کارخانه تراکتورسازی ارومیه امسال تولید یکهزار و 500 دستگاه تراکتور را در برنامه کاری خود دارد که تاکنون تولید یکهزار دستگاه به پایان رسیده است.

کد مطلب 610189

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها