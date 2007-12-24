آذربایجان غربی امروز 100 دستگاه تراکتور به ونزوئلا صادر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، این محموله شامل 100 دستگاه تراکتور باغی مدل 938 با قدرت 38 اسب بخار است که با صادرات آن به کشور ونزوئلا یک میلیون یورو ارز عاید کشور می شود.

مدیر امور بین الملل کارخانه تراکتورسازی ارومیه در جریان صدور این محموله به کشور ونزوئلا در نشست خبری با اشاره به اینکه تا پایان سال با صادرات 100 دستگاه تراکتور دیگر به کشور ونزوئلا، تعداد تراکتورهای صادر شده از این کارخانه به کشورهای خارجی به 350 دستگاه خواهد رسید گفت: این تعداد صادرات در مقایسه با پارسال هفت برابر افزایش نشان می دهد.

حسن الهوردی زاده خاطرنشان کرد: از ابتدای امسال هم 150 دستگاه تراکتور به کشورهای ترکیه، افغانستان، عراق، سوریه و لبنان صادر شده است.

وی کشورهای آذربایجان، الجزایر، لیبی و اردن را از دیگر بازارهای هدف برای صادرات تولیدات کارخانه تراکتورسازی ارومیه اعلام و اضافه کرد: صادرات تولیدات تراکتورسازی ارومیه به این کشورها در حال بررسی است.

کارخانه تراکتورسازی ارومیه امسال تولید یکهزار و 500 دستگاه تراکتور را در برنامه کاری خود دارد که تاکنون تولید یکهزار دستگاه به پایان رسیده است.