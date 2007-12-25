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۴ دی ۱۳۸۶، ۱۰:۱۸

مراکز تحقیقاتی بوعلی طی دو سال اخیر دو برابر شده است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس پژوهشکده بوعلی گفت: تعداد مراکز تحقیقاتی که در پژوهشکده بوعلی فعالیت می کنند در طی دو سال گذشته به دو برابر افزایش یافته است.

مجید غیور مبرهن در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: یکی از مراکزی که طی دو سال گذشته به پژوهشکده بوعلی اضافه شده مرکز رشد است.

رئیس پژوهشکده بوعلی در خصوص تاریخچه آغاز به کار پژوهشکده گفت: مکان پژوهشکده در ابتدا محل نگهداری بیماران جزامی بوده و پس از مدتی به مرکز نگهداری معتادان تبدیل می شود.

وی افزود: اواخر سال 75 این مجموعه به یک مرکز پژوهشی تبدیل گشت و پژوهشکده در این مکان شروع به کار کرد.

مسئول هماهنگی مراکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: اولین مرکزی که در پژوهشکده فعالیت داشت مرکز تکنولوژی امور دارویی بود که پس از دو سال مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و سپس مرکز تحقیقات فیزیولوژی فارموکولوژی، نوزادان و ... نیز به مرور به آن اضافه شد.

غیور مبرهن از قراردادهای پژوهشکده با دانشگاههای کشورهای خارجی مانند انگلیس، چین، مالزی، پاکستان و آمریکا خبر داد و گفت: عقد قراردادهای تعاملات علمی پایاپایی با دانشگاه های معتبر جهان نشانه بالا بودن درجه علمی و توان تحقیقاتی پژوهشکده است.

وی افزود: بهبود فضای فیزیکی احداث آزمایشگاه های جدید و بانک نمونه، توجه به مسائل رفاهی و ایجاد فضای با نشاط تر نتیجه دیگری از زحمات همکاران در سال گذشته است.

غیور مبرهن استقبال چشمگیر فارغ التحصیلان مختلف دانشگاهی برای مشارکت در طرحها و انجام کار آموزی در این پژوهشکده را نیز نشان از توان بالای علمی و امکانات این مرکز تحقیقاتی خواند.

وی خاطر نشان کرد: توسعه مراکز تحقیقاتی و افزایش آنها در سال 86 به چهارده مرکز یکی دیگر از نتایج پیگیریهای انجام شده و بینش پژوهش محوری مدیریت ارشد دانشگاه است که شایان توجه و قابل تقدیر است.

کد مطلب 610193

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