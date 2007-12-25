مراکز تحقیقاتی بوعلی طی دو سال اخیر دو برابر شده است

مجید غیور مبرهن در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: یکی از مراکزی که طی دو سال گذشته به پژوهشکده بوعلی اضافه شده مرکز رشد است.

رئیس پژوهشکده بوعلی در خصوص تاریخچه آغاز به کار پژوهشکده گفت: مکان پژوهشکده در ابتدا محل نگهداری بیماران جزامی بوده و پس از مدتی به مرکز نگهداری معتادان تبدیل می شود.

وی افزود: اواخر سال 75 این مجموعه به یک مرکز پژوهشی تبدیل گشت و پژوهشکده در این مکان شروع به کار کرد.

مسئول هماهنگی مراکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی مشهد ادامه داد: اولین مرکزی که در پژوهشکده فعالیت داشت مرکز تکنولوژی امور دارویی بود که پس از دو سال مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و سپس مرکز تحقیقات فیزیولوژی فارموکولوژی، نوزادان و ... نیز به مرور به آن اضافه شد.

غیور مبرهن از قراردادهای پژوهشکده با دانشگاههای کشورهای خارجی مانند انگلیس، چین، مالزی، پاکستان و آمریکا خبر داد و گفت: عقد قراردادهای تعاملات علمی پایاپایی با دانشگاه های معتبر جهان نشانه بالا بودن درجه علمی و توان تحقیقاتی پژوهشکده است.

وی افزود: بهبود فضای فیزیکی احداث آزمایشگاه های جدید و بانک نمونه، توجه به مسائل رفاهی و ایجاد فضای با نشاط تر نتیجه دیگری از زحمات همکاران در سال گذشته است.

غیور مبرهن استقبال چشمگیر فارغ التحصیلان مختلف دانشگاهی برای مشارکت در طرحها و انجام کار آموزی در این پژوهشکده را نیز نشان از توان بالای علمی و امکانات این مرکز تحقیقاتی خواند.

وی خاطر نشان کرد: توسعه مراکز تحقیقاتی و افزایش آنها در سال 86 به چهارده مرکز یکی دیگر از نتایج پیگیریهای انجام شده و بینش پژوهش محوری مدیریت ارشد دانشگاه است که شایان توجه و قابل تقدیر است.