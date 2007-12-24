1330 خانه روستایی در خوی سنددار می شوند

به گزارش خبرنگارمهر در خوی، جلیل ظفرخواه ظهر امروز در مراسم پایانی اجرای طرح جامع املاک و کاداستر در این شهرستان با اشاره به اجرای طرح سنددار کردن اماکن روستایی خوی افزود: از ابتدای امسال 962 جلد سند رسمی برای اماکن روستایی این شهرستان صادر شده که این تعداد تا پایان امسال به یکهزار و 330 جلد افزایش می یابد.

وی ادامه داد: در چهارچوب اجرای این طرح که از سه سال قبل آغاز شده بود پس از عکسبرداری و تهیه نقشه های هوایی از املاک خوی و کنترل زمینی نقشه ها، اطلاعات املاک این شهرستان استخراج و به شبکه سراسری املاک وارد شده است.

ظفرخواه با اعلام اینکه برای اجرای این طرح جامع افزون بر دو میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است، کاهش تعارضات در اسناد مالکیت، تسهیل در معاملات املاک، دسترسی آسان به اطلاعات تملیکی و کاهش استعلام از مراجع متعدد را از جمله مزایا و ویژگی های اجرای این طرح اعلام کرد.

وی مجموع اسناد صادر شده در چهارچوب این طرح را تاکنون افزون بر 10 هزار جلد اعلام کرد.