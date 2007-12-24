مشرف در تدارک تقلب گسترده در انتخابات پاکستان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بوتو دیشب در سخنانی "پرویز مشرف" را یک دیکتاتور خواند که در برخورد با روند فزاینده ناآرامیها عمدتاً در شمال کشور به درستی رفتار نکرده است. وی که خطاب به جمعیتی 25 هزار نفری از هوادارانش در شهر لارکانا در جنوب پاکستان سخن می گفت،اظهارداشت : در شمال، پرچم پاکستان به زیر کشیده شده و پرچم افراط گرایی افراشته شده است.

بوتو همچنین با اشاره به نظرسنجیهای اخیر از مردم خواستار اعتراضهای گسترده علیه مشرف در صورت پیروزی حزب وی در انتخابات پارلمانی 18 دی شد.

نظرسنجی که اخیراً از مردم انجام شد؛ نشان داد اکثر پاکستانی ها مخالف مشرف هستند و بوتو و "نواز شریف"، نخست وزیر سابق وابسته به حزب مسلم لیگ معتقدند مشرف به دنبال پارلمانی متشکل از هواداران خود است.

بوتو در ادامه سخنانش اظهار داشت: دولت، افراد شرور را استخدام کرده و آنها را در یونیفورمهای پلیس به حوزه های رأی گیری می فرستد که این منشاً تقلب در انتخابات خواهد بود.

نواز شریف نیز در شهر لاهور گفت : دولت در تدارک تقلب گسترده در انتخابات است. وی پیشتر نیز در کنفرانسی خبری در کراچی گفته بود: مشرف و حزب او هیچ محبوبیتی ندارند و از طریق تقلب در انتخابات به حکومت خود ادامه می دهند.

بوتو و شریف اخیراً پس از هشت سال زندگی در خارج از کشور به پاکتسان بازگشتند.