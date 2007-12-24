جمع آوری مکانیزاسیون زباله مهمترین اقدام زیست محیطی شهرداری تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر حمیده توسلی ، در حاشیه ششمین نشست تالار گفتگوی محیط زیست شهری ( پاتوق سبز) ضمن اشاره به مزایای بهداشتی و زیست محیطی جمع آوری مکانیزه زباله از تمام مسئولین دولتی وشهروندان تهرانی در خواست کرد با طرح فوق همکاری کنند.

همچنین وی ضمن انتقاد از عدم تامین به موقع وکافی سوخت خودروهای سامانه مذبور از مسئولین وزارت نفت در خواست کرد، سهمیه جداگانه ای برای طرح فوق در نظر بگیرند ، زیرا اگر یک روز سامانه جمع آوری زباله دچار اختلال گردد، شاهد فاجعه زیست محیطی در پایتخت خواهیم شد.

رئیس شبکه سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی ضمن ابراز خرسندی از استقرار نظام مدیریت محیط زیست ( ISO14001 ) در شهرداری تهران اظهار امیدواری کرد با استقرار نظام فوق ، تمام تصمیم گیری ها و فعالیت های شهرداری با دیدگاه توسعه پایدار شهری باشد و همچنین سایر کلانشهرها از این اقدام دانش محور شهرداری الگو برداری نمایند.

وی ضمن اعلام رضایت از نحوه همکاری ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با تشکلهای زیست محیطی گفت: تشکلهای زیست محیطی با دولت و شهرداری جهت همکاری علمی و اجرائی آمادگی دارند و همکاری شهرداری تهران با NGO های زیست محیطی مطلوب است.

مهندس سلیمی مدیر عامل سازمان خدمات موتوری شهرداری تهران دیگر سخنران این نشست نیز گفت: هم اکنون 4 شرکت در کل شهر تهران کار مکانیزاسیون جمع آوری زباله را انجام داده ودر حال حاضر 10 پیمانکار با صرف 50 میلیارد تومان ماشین آلات جمع آوری زباله را از کشورهای اروپائی خریداری کرده اند که این روند طی مدت 5/1 سال انجام پذیرفت.

مدیر عامل سازمان خدمات موتوری در ادامه افزود: از مجموع 20 آیتمی که به پیمانکار خدمات شهری ابلاغ شده است مانند شست وشوی المان های شهری ، جداول ، لایروبی نهرها، جمع آوری لجن و نخاله تا 100 کیلو، 68 میلیارد تومان در سال جاری هزینه در برداشته است.