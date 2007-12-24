صدرنشینان گروه اول به مصاف هم می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، بنابراعلام سازمان لیگ واترپلو این دیدار حساس ساعت 15 روز 14 دی ماه در استخر نیروی دریایی شهر انزلی برگزارخواهد شد.



تیم هیئت شنای گیلان درحال حاضر با 10 امتیاز در رده دوم جدول گروه B لیگ برتر واترپلو قرار دارد و تیم مناطق نفت خیز با 12 امتیاز در صدرجدول این گروه قرار دارد و تیم برتر این دیدار موقعیت خود را در بالای جدول تثبیت خواهد کرد. هفته آخر از دور برگشت رقابت های لیگ برتر واترپلو باشگاه های کشور طی روزهای پنج شنبه و جمعه هفته جاری در شهرهای مختلف برگزارمی شود.

برترین های لیگ دسته یک واترپلو معرفی می شوند

چهارمین دوره مسابقات دسته یک واترپلو باشگاه های کشور زیر گروه لیگ برتر سه شنبه شب با معرفی تیم های برتر به پایان می رسد و دو تیم برتر این رقابت ها جواز حضور در رقابت های لیگ برتر واترپلو در سال 87 را به دست می آورند.



رقابت های واترپلو دسته اول باشگاه های کشور از دیروز در اراک آغاز شد که با برتری تیم های هیئت شنای تهران، آلومینیوم اراک، کیاتل تهران و هیئت شنای مرزی در دور دوم همراه بود.

نتایج دور دوم این رقابت ها به شرح ذیل است:

* نفت و گاز آغاجاری 10 - هیئت شنای تهران 12

* آلومینیوم اراک 12 - شهرداری اصفهان 6

* هیئت شنای هرمزگان 9 - هیئت شنای مرکزی 10

* کیاتل تهران 13- لرستان 7



دور سوم این رقابت ها امروز برگزار می شود و طی آن شهرداری اصفهان با هیئت شنای تهران، آلومینیوم اراک با نفت و گاز آغاجاری، هیئت شنای لرستان با هیئت شنای مرکزی و کیاتل تهران با هیئت شنای هرمزگان دیدار خواهند کرد.