دفتر دوم مثنوی مولوی به روسی ترجمه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی بررسی آرا، آثار و اندیشه های مولانا در دانشگاه علوم انسانی روسیه و از سوی رایزنی فرهنگی ایران با همکاری معاونت بین الملل دانشگاه علوم انسانی این کشور برگزار شد.

در این مراسم محققان، ایران شناسان و اسلام پژوهانی چون نوری عثمانف، خانم پریگارینا، یانیس اِشوتس، جهانگیر دری، خسمتلین و زایتسف حضور داشتند.

مهدی ایمانی پور - رایزن فرهنگی ایران - با اشاره به نقش و فعالیت بخش شرق شناسی دانشگاه علوم انسانی روسیه در تربیت دانشجویان زبان فارسی، گفت: رایزنی فرهنگی ایران در روسیه برای استفاده مردم روس زبان ضمن اینکه دفتر اول مثنوی را ترجمه و چاپ کرد، کار ترجمه دفتر دوم مثنوی را به پایان رسانده و ترجمه دفتر سوم و چهارم را نیز در دست اقدام دارد.

خانم کاراپتیانتس - معاون بین الملل دانشگاه علوم انسانی - هم برگزاری این نشست را گامی مؤثر در شناخت و معرفی اندیشه های صلح جویانه این عارف بزرگ در میان محققان روس دانست و خواستار برگزاری چنین نشستهایی در معرفی شخصیتهای برجسته ایرانی شد.

در این برنامه حسن لاهوتی - نویسنده و مترجم آثار مولوی - به ایراد مقاله ای تحت عنوان "سه نکته از ابیات آغاز مثنوی" پرداخت. مجموعه مقالات این نشست هم به زودی در کتابی منتشر خواهد شد.