مسابقات کشتی ساحلی کارگران کشور به میزبانی گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون معصومی با بیان اینکه این رقابت‌ها خرداد ماه در سنگاچین برگزار خواهد شد، اظهار کرد: فضای ورزش کارگری با بقیه ورزش‌ها که در قالب هیأت‌های مختلف فعالیت دارند، قدری متفاوت است و هدف و رسالت فدراسیون ورزش‌های کارگری، ایجاد نشاط بهره وری و سلامت کارگران است.

وی با بیان اینکه نفرات برتر این رقابت‌ها به مسابقات جهانی ساحلی کارگری که در شهریور در یونان برگزار خواهد شد اعزام می‌شوند، گفت: علاوه بر سلامتی و نشاط، تلاش شده تا برای تشویق کارگران و ایجاد انگیزه در آنها، مسابقات انتخابی استانی و کشوری برای اعزام بهترین‌ها برای حضور در مسابقات جهانی هم در دستور کار قرار بگیرد، این در حالی است که پیش از این تیم کشتی کارگری ایران در چندین دوره مسابقات جهانی شرکت و در چند دوره هم موفق به کسب عنوان قهرمانی شد.

معصومی تصریح کرد: می‌توان با تعامل و همکاری وزارت کار به مانند دوران تحصیل، زنگ ورزش را در کارخانجات برای تقویت روحیه و نیز سلامت کارگران راه اندازی کرد.

نایب رئیس انجمن کشتی کارگری ایران گفت: معمولاً هر کدام از فدراسیون‌ها، یک رشته ورزشی را مدیریت می‌کنند، اما فدراسیون ورزش‌های کارگری کشور بر مجموعه رشته‌های ورزشی مدیریت می‌کند که همین موضوع کار را سخت‌تر کرده و اهمیت فعالیت انجمن‌های استانی برای شناسایی ورزشکاران و حمایت از آنان را دوچندان می‌کند.

وی گفت: در گیلان نیز تلاش خواهد شد تا ضمن شناسایی کارگران کشتی گیر، نسبت به رفع موانع برای کار و تمرین ورزشی آنان اقدام شود و همچنین همه تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا کشتی گیران بیکار و جویای کار را به کارخانجات و شرکت‌ها و مؤسسات معرفی کنیم تا با ایجاد شغل، انگیزه‌ای برای ادامه تمرینات آنان ایجاد شود.