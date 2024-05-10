به گزارش خبرنگار، آیت‌الله سید محمدکاظم مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در بخش خویدک با اشاره به وظایف مسلمانان در برابر دین اظهار کرد: یکی از وظایف ما در برابر دین، دعوت غیر و در صورت نیاز امر به معروف و نهی از منکر و تقویت آماریان و ناهیان است.

وی افزود: رعایت تقوای الهی در مسیر دین‌داری یکی دیگر از وظایف مسلمانان است و با توجه به احادیت موجود آمران به معروف و ناهیان از منکر افسران شجاع میدان جنگ فرهنگی و یک رزمنده واقعی هستند.

اقتضای رفتار ملایم همراهی کردن با معصیت نیست

مدرسی در خطبه‌های دوم نماز جمعه این هفته با اشاره به اهمیت مهربانی و دوستی در جامعه بیان کرد: هم‌زیستی بین انسان‌ها یک قانون عمومی است که هر فردی که با نرمی و سازش بیشتر در محیط‌های خانوادگی و اجتماعی رفتار کند، نزد خدا نیز عزیزتر است.

وی افزود: اقتضای رفتار ملایم همراهی کردن با معصیت و گناه و دوری از جستن از امر به معروف و نهی از منکر و واجبات نیست؛ اسلام وحدت و یکپارچگی و دوری از گناه را خواستار است.

امام جمعه بخش مرکزی یزد در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: اختلاف نظر موجود در برخی از شهرها و روستاها مبنایی ندارد و ضد مبنای شرعی است.

وی ضمن تبریک ولادت حضرت معصومه (س) و روز دختر گفت: یکی از آثار زیبای توسل به حضرت معصومه (س) پاکسازی اخلاق رذیله درونی است.

حج بی ‌برائت حج نیست

مدرسی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته حج بیان کرد: حج چهارمین رکن اسلام است و در روایات و احادیث بیان شده است که فردی که به حج می‌رود مهمان خدا است و خداوند او را تکریم خواهد کرد.

امام جمعه بخش مرکزی یزد با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان قم متذکر شد: مراجع معظم تقلید دلسوز همگان هستند و مکرراً به مسائلی همچون وضع معیشتی مردم، ارزش پول ملی، مسئله حجاب و عفاف، مشکلات فرهنگی و اجتماعی جامعه و … تاکید داشتند و از رئیس جمهور خواستاریم تا به این موارد نیز توجه بیشتری داشته باشند.

وی ادامه داد: روحانیت مردمی‌ترین، قدیمی‌ترین نهاد فرهنگی، خدمت‌گزارترین و بصیرت‌افزاترین نهاد در جامعه است و توجه به دیدگاه‌های مراجع را باید اصل دانست.

مدرسی در پایان گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری بیان کردند، حج بی برائت حج نیست و باید در این زمینه توجه داشت که حج بی برائت حج واقعی نیست.