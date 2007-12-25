مبتلایان به فشار خون بالا از مصرف خودسرانه مسکن پرهیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز تحقیقات نشان داده مصرف انواع مسکن ها می تواند فشار خون را بالا ببرد و افراد را بیشتر در معرض بیماریهای قلبی قرار دهد.

محققان در یک تحقیق، فشار خون 16000 مرد را برای مدت 4 سال بررسی کردند. مردانی که شش یا هفت روز هفته از مسکن های عادی مانند استامینوفن استفاده می ‌کردند، نسبت به مردانی که این دارو را مصرف نمی ‌کردند 34 درصد بیشتر دچار افزایش فشار خون می شدند.

بنابر همین گزارش با توجه به اینکه احتمال بروز فشار خون و بیماریهای قلبی در مردان بیشتر است، بهتر است افراد به ویژه مردان و مبتلایان به فشار خون بالا حتماً با دستور پزشک از داروهای مسکن استفاده کنند.



بررسی ها نشان می دهد استفاده از آسپرین هم در بالا بردن فشار خون نقش دارد. مردانی که بیش از 15 عدد از این قرص‌ها را درهفته مصرف می ‌کردند، 48 درصد بیشتر در معرض فشار خون بالا بودند.

به همین دلیل بهتر است افراد حتی در مورد مصرف مسکن های معمولی و غیر استروئیدی هم با پزشک متخصص مشورت کنند تا در موارد لازم دارو برایشان تجویز شود.