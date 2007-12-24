تاسیس رشته پزشکی در دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی

به گزارش خبرنگار مهر از بجنورد، دکتر جواد شاهین فر صبح امروز در جمع خبرنگاران افزود: مجوز تاسیس این رشته از هفته قبل از وزارت علوم پزشکی گرفته شده و ساختمان دانشکده مامایی سابق به عنوان محل دانشکده پزشکی با زیر بنای 10 هزار متر مربع در حال ساخت است.

وی اظهار داشت: دانشکده پزشکی مجهز به آزمایشگاههای بیوشیمی، فیزیک پزشکی، پاتولوژی است که با دو هزار و 200 متر زیر بنا یکی از بزرگترین و مجهزترین آزمایشگاههای کشور است.

شاهین فر ادامه داد: این دانشکده دارای کلاسهای آموزشی متعدد ، امکانات رفاهی، سلف سرویس، آمفی تئاتر و کتابخانه ای مجهز است و قسمت اعظم تجهیزات آن خریداری شده است.

وی تصریح کرد: این دانشکده توانایی پذیرش 100 دانشجو را دارد که از مهر ماه سال 87 این پذیرش آغاز می شود که هر دانشجو 50 تا 100 میلیون ریال برای دانشکده علوم پزشکی هزینه خواهند داشت.

شاهین فر تصریح کرد: در زمینه نیروی متخصص برای تدریس در این دانشکده هیچ مشکلی نخواهیم داشت و در همه بخشهای برای تحصیل دانشجویان متخصص داریم.

وی خاطر نشان کرد: برای تامین اساتید دانشکده علوم پزشکی استان، تعدادی فوق تخصص پیوند کلیه، فوق تخصص چشم و فوق تخصص ارتوپدی از کشور فرانسه فارق التحصیل شده اند و تعدادی نیزهم اکنون در خارج از کشور مشغول تحصیل هستند.

شاهین فر بیان کرد: برای تجهیز امکانات تخصصی و فوق تخصصی، دستگاه مجهز سنگ شکن و دستگاه پیشرفته سی تی اسکن اسپرال خریداری شده است که در شش ماهه نخست سال 87 در بیمارستان امام علی ( ع ) به بهره برداری می رسد.

وی ادامه داد: تجهیزات دیگری نیز خریداری شده است که به زودی وارد کشور می شود.

دکتر شاهین فر از جذب 80 عضو هیئت علمی در سالهای آینده خبر داد و گفت: با جذب این تعداد افراد قسمت اعظم مشکلات درمان استان بر طرف خواهد شد.

وی اظهار داشت: برای پذیرش دانشجوی پزشکی طرح هایی در حال تدوین است و از سالهای آینده همه کارشناسان فارق التحصیل وزارت علوم و فارغ اتحصیلان رشته های بیوشیمی و زیست شناسی از وزارت بهداشت می توانند در رشته های پزشکی این استان ادامه تحصیل دهند.

شاهین فر خاطر نشان کرد: همه بیمارستانهای استان به خصوص بیمارستان امام علی ( ع ) تخصصی هستند و در بیمارستان امام علی متخصصان چشم، ارتوپدی، جراحی عمومی، ارولوژی، زنان و ... با دریافت فرانشیز دولتی بیماران را مداوا می کنند.

رئیس دانشکده علوم پزشکی استان همچنین از افتتاح دو اتاق عمل پیوند کلیه در آینده نزدیک خبر داد و افزود: مجهز ترین بخش سوختگی نیز اکنون در بیمارستان امام علی ( ع ) در حال ساخت است.

دانشکده علوم پزشکی خراسان شمالی در حال حاضر 407 دانشجو دارد که در هفت رشته کارشناسی پرستاری، کارشناسی مامایی، کاردانی اتاق عمل، کاردانی هوشبری، بهداشت مبارزه با بیماریها، بهداشت خانواده و کاردانی فوریتهای پزشکی تحصیل می کنند.