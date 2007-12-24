تمایل مارادونا برای دیدار با احمدی نژاد

به گزارش خبرگزاری مهر اسطوره فوتبال آرژانتین و جهان در دیدار روز شنبه با محسن بهاروند، سفیر ایران در بوئنس آیرس، پیراهن خود را با مضمون" با تمام عشق به ملت ایران" به وی اهدا کرد.

بر اساس گزارش پرس تی وی، مارادونا گفت: من با مردم ایران هستم و از ته دل آنها را حمایت می کنم. من این را می گویم چون احساسم این را می گوید و برایم معنا دارد.

مارادونا گفته دولت ایران را حمایت می کند و علاقمند است با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان ملاقات کند.

وی افزود: من پیش از این با فیدل کاسترو(رئیس جمهور کوبا) و هوگو چاوز(رئیس جمهور ونزوئلا) دیدار کرده ام و حالا می خواهم با رئیس جمهورا یران دیدار کنم.

بهاروند گفت پیراهن امضا شده توسط مارادونا به موزه هدایای وزارت امور خارجه ارسال خواهد شد تا در معرض دید همگان قرار بگیرد.