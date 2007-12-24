آرای 13 حوزه انتخابیه کشور به صورت رایانه ای قرائت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، هومان بهرامی صبح امروز در شورای اطلاع رسانی این استان به تشریح قوانین و نحوه برگزاری هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخت.

وی گفت:‌ هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت الکترونیکی انجام می شود که شامل شش مرحله ثبت نام داوطلبین، اتوماسیون انتخابات، ثبت نام رأی دهندگان در انتخابات، کنترل رأی مجدد، شمارش آراء و ارسال نتایج است.

وی افزود: داوطلبین می توانند از دو طریق اینترنتی و دستی جهت ثبت نام اقدام نمایند که در ثبت نام اینترنتی با مراجعه به سایت www.moi.ir و در ثبت نام دستی از طریق پر کردن فرم به صورت دستی و ثبت توسط کارشناسی فرمانداری های استان در نرم افزار مربوطه، اقدام می شود.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری خراسان جنوبی در زمینه اتوماسیون انتخابات گفت: ‌انجام کلیه امور طبق برنامه زمانبندی و ثبت اقدامات انجام شده در هر روز در جدول پیشرفت زمانی و ثبت اطلاعات شامل معتمدین، هیئت اجرایی، داوطلبین، احکام و کارت افراد، شعب، آراء و صندوق ها به صورت کامپیوتری است و کلیه کارهای دستی حذف خواهد شد.

بهرامی ادامه داد: ‌با ورود شهروند به شعبه رأی گیری اولین مرحله کار با کنترل کارت ملی یا شناسنامه توسط عوامل صندوق آغاز می شود و به جای نوشتن مشخصات رأی دهندگان، ‌فقط کد ملی شهروند بوسیله دستگاه بارکد خوان و یا به صورت دستی وارد رایانه می شود و ‌در صورتی که فرد کارت ملی را همراه نداشته باشد شماره سریال شناسنامه وارد کامپیوتر خواهد شد.

وی ادامه داد:‌ در این مرحله برای ثبت نام هر شهروند حداکثر با دستگاه سه ثانیه و دستی 15 ثانیه وقت لازم است و سایر مشخصات فرد با ارسال کد ملی ‌به رایانه بانک اطلاعاتی ثبت احوال خوانده شده و به کد ملی فرد اضافه می شود.

وی یادآور شد: با توجه به ثبت مشخصات رأی دهندگان در رایانه، تجزیه و تحلیل انتخابات از زوایای بازه سنی رأی دهندگان، جنسیت رأی دهندگان، محل تولد، ترافیک زمان مراجعه به صندوق و تکراری بودن رأی دهندگان بعد از انتخابات مقدور خواهد بود.

بهرامی در خصوص کنترل رأی مجدد رأی دهندگان گفت: ‌مرحله اول مستند سازی حضور صاحب شناسنامه و کارت ملی در پای صندوق است که در این مرحله مانند سابق با اخذ اثر انگشت رأی دهنده انجام می شود که به دو صورت رایانه ای و دستی اخذ می شود.

مدیر کل سیاسی و انتخابات استانداری خراسان جنوبی در پایان گفت: شمارش رایانه ای آرا در خراسان جنوبی به علت داشتن حوزه هایی با یک نماینده مورد استفاده قرار نخواهد گرفت ولی همزمان با سراسر کشور به صورت آزمایشی و همزمان صورت می پذیرد.