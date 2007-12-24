کنفرانس بین المللی بررسی کشتار کردها در زمان رژیم سابق عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری کویت، اداره منطقه کردستان عراق دربیانیه ای اعلام کرد که آمادگی آن را دارد تا کنفرانسی بین المللی در 27 ژانویه آتی (7 بهمن ماه) درباره کشتاردسته جمعی منطقه کردستان در اربیل برگزارکند.

قراراست دراین کنفرانس بین المللی که با حضورجمعی ازمحققان از عراق و دیگر کشورها برگزار می شود، درباره ابعاد حقوقی و نتایج اجتماعی، اقتصادی و روحی کشتار دسته جمعی کردها(عملیات انفال) که درشهرهای منطقه کردستان در زمان رژیم سابق به وقوع پیوست، بحث و تبادل نظرشود.

دربیانیه مذکورآمده است : این کنفرانس با این هدف برگزارمی شود تا عملیات موسوم به انفال به جهانیان شناسانده شود و همچنین این موضوع که این جنایت کشتاردسته جمعی است؛ به تایید جامعه بین المللی برسد.

درحالی قراراست این کنفرانس برگزارشود که تا کنون موضوع اجرای حکم اعدام متهمان پرونده انفال یعنی کشتارکردها درسال 1980 درعراق به تایید نهایی نرسیده است.

دادگاه عالی جنایی عراق حکم اعدام سه محکوم اصلی پرونده انفال یعنی علی حسن المجید پسرعموی صدام و سلطان هاشم احمد وزیر دفاع و حسین رشید یکی ازمسئولان سازمان جاسوسی رژیم سابق عراق را به جرم کشتار بیش از یکصد و هشتاد هزار کرد عراقی صادر کرده است.