جشن‌ های زیر سایه خورشید در آذربایجان‌ غربی آغاز شد

ادریس آقالو در گفت و گو با خبرنگار مهر از آغاز جشنهای مردمی زیر سایه خورشید در آذربایجانغربی خبر داد و افزود: جشنواره زیر سایه خورشید از امروز به مناسبت هفته کرامت در سراسر آذربایجانغربی با اجرای برنامههای متنوع برگزار خواهد شد.
وی از آغاز شانزدهمین دوره جشنهای مردمی و جشنواره زیرسایه خورشید آذربایجانغربی خبر داد و اظهار داشت: شانزدهمین جشنواره زیر سایه خورشید همزمان با دهه کرامت از امروز در سراسر استان آذربایجان غربی با حضور دو گروه از خادمین حرم حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) به همراه پرچم متبرک بارگاه ملکوتی حضرت ثامن الحجج (ع) برگزار خواهد شد.
آقالو افزود: این جشنواره در شهرستانهای چایپاره، شوط، خوی سلماس، نقده، میاندوآب، تکاب، اشنویه، پیرانشهر، سردشت، بوکان، مهاباد، میراباد و همچنین ارومیه مرکز استان در طول دهه کرامت برگزار خواهد شد.
دبیر اجرایی جشنواره زیر سایه خورشید آذربایجانغربی تصریح کرد: هدف از جشنواره زیرسایه خورشید زیارت از راه دور امام رضا (ع) و همچنین ایجاد شور و نشاط معنوی در میان جشنهای مردمی در سطح شهرها و روستاها میباشد.
وی گفت: رویکرد این دوره از جشنواره همانند چندسال قبل اقدامات مردم یاری و محرومیت زدایی از جمله تهیه جهیزیه ویژه نوعروسان نیازمند، تأمین بستههای معیشتی، اطعام، حمایت ازهزینه های درمانی نیازمندان، آزادسازی زندانی و سایر اقدامات خیریهای میباشد.
آقالو خاطرنشان کرد: در این دوره بیش از ۱۵۰ عنوان برنامه ازجمله دیدار با نماینده ولی فقیه و استاندار آذربایجانغربی و علما، حضور بر سر مزار شهدا و همچنین منازل شهدا و جانبازان، عیادت از بیماران، حضور در مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و سالمندان، بازدید از مراکز دانش بنیان، حضور در جشنهای مردمی روستایی و محلهای، حضور در مراکز نظامی و انتظامی، حضور در مدارس و دانشگاهها، حضور در مراکز انس با قرآن کریم، جشنهای ویژه اهل سنت و اجرای برنامه توسط کاروان رضوی در نمازهای جماعت مساجد سطح استان برگزار خواهد شد.
وی بیان داشت: دبیرخانه کانونهای خدمت رضوی آذربایجانغربی، اداره کل تبلیغات اسلامی استان، مؤسسه دارالحافظین قرآن کریم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، استانداری آذربایجان غربی تاکنون ازجمله دستگاهها و نهادهایی هستند که در شانزدهمین دوره از جشنواره مردمی حمایت خود را اعلام نموده و درحال همراهی با کادر اجرایی این جشنواره میباشند.
دبیر جشنواره مردمی زیر سایه خورشید آذربایجانغربی ابراز امیدواری کرد، طی روزهای آینده سایر دستگاهها در راستای تقویت عملیاتهای فرهنگی و دینی و همچنین عمل به وظایف دستگاهی خود، آمادگی خود را نسبت به مشارکت در این حرکت مردمی جهت نشر هرچه بیشتر سیره رضوی در سطح استان اعلام کنند.
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