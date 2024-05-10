به گزارش خبرنگار مهر، سردار نعمتالله باقری با حضور در ستاد انتخابات لرستان، اظهار داشت: قطع بهیقین شور و هیجانی که در دور اول انتخابات بود، در دور دوم بهخاطر محدودیت در حوزه انتخابیه، نخواهد بود، اظهار داشت: اما اهمیت این را باید از حضور مقام معظم رهبری در آمدن پای صندوق رأی هم در مرحله اول و هم مرحله دوم انتخابات بدانیم، یعنی همان اندازه که مرحله اول اهمیت داشت، مرحله دوم هم اهمیت باید داشته باشد.
وی عنوان کرد: دشمن رصد میکند، عدم حضور در پای صندوق رأی و یا حضور کم، باعث تقویت جبهه دشمن و تضعیف جبهه خودی خواهد شد، اما خوشبختانه در بازدید از چند نقطه، حضور مردم در پای صندوقهای رأی خوب بود و از همان ساعات اولیه پای صندوق رأی بودند.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه در بحث سلامت انتخابات نیز خوشبختانه تا کنون موضوع خاصی که موجب خدشهای در انتخابات شده باشد را نداشتهایم، افزود: مجموعههای امنیتی با تمام توان پایکار بودهاند و در اجرا و روند رأیگیری هیچ موضوع خاصی نداشتهایم.
سردار باقری در ادامه سخنان خود خطاب به کاندیداها و طرفداران آنها، گفت: میزان رأی مردم است، همه مجموعه استان دستبهدست هم داده و استاندار و رئیس ستاد انتخابات تلاش کردهاند با برخی جابهجاییهای افراد در صندوقهای رأی امنیت و سلامت انتخابات را تأمین کنند، در این راستا انتظار ما از کاندیداهای محترم این است که همراهی لازم را داشته باشند چرا که انتخابات بهصورت کاملاً الکترونیک برگزار و خطا در آن بسیار پایین است.
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