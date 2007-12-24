جلسه هماهنگی و قرعه کشی لیگ برتر کشتی فرنگی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این جلسه تورج لارودی رئیس کمیته لیگ در خصوص نحوه حضور تیمها گزارشی ارائه کرد و از تلاشهای رئیس فدراسیون در راهاندازی لیگ کشتی قدردانی نمود.
براساس این گزارش، لاردوی در ادامه اعلام کرد که نیاز به 7 هفته زمان برای برگزاری رقابتها داریم و گروه بندی صورت گرفته نیز بر اساس قدرت تیمها و بعد مسافت انجام شده که نمایندگان تیم ها نیز با این گروهبندی موافقت کردند.
همچنین در ادامه و پس از صحبتهای محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی نمایندگان تیمهای حاضر در لیگ کشتی فرنگی نیز دقایقی نظرات را بیان و نفرات تیمهای خود را معرفی کردند.
محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی، محمدعلی صنعتکاران نایب رئیس فدراسیون کشتی، عارف ربطی دبیر فدراسیون کشتی، محمد دلیریان مدیر تیمهای ملی کشتی فرنگی، سید محمد یوسفنژاد رئیس کمیته داوران، تورج لارودی رئیس کمیته لیگ، امین کریمیان سرپرست و نماینده تام الاختیار تیم جوانان اصفهان، حمیدرضا فرسیانی نماینده تیم کلوچه نوشین لاهیجان، مظفر فولادین نماینده استان مازندران، رضا منصوری نژاد نماینده تیم راه آهن اندیمشک، عرفان خادم نماینده تام الاختیار شهدای 28 دی سنندج، شهریار صالحی نماینده دانشگاه آزاد اسلامی و رمضان علیان نماینده فارس حاضرین در این جلسه بودند.
نظر شما