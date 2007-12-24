سیستم هشدار سونامی اندونزی سال 2008 فعال می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با نزدیک شدن به سومین سالگرد وقوع سونامی در جنوب شرق آسیا، دانشمندان آلمانی اعلام کردند تلاش گسترده خود را برای راه اندازی سیستم هشدار سونامی که قول آن را به اندونزی داده بودند، ادامه می دهند.

هدف از راه اندازی چنین سیستمی عدم تکرار تراژدی سال 2004 در سواحل اندونزی است که با کشته شدن 220 هزار تن پایان یافت و هنوز هم تبعات روحی و روانی و اقتصادی آن برجای مانده است.

بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، محققان آلمانی این پروژه گفتند، هدف از راه اندازی این سیستم، اعلام هشدار در 10 دقیقه مانده به شکل گیری امواج خروشان و مرگبار در ساحل است.

این سیستم پیشرفته به حسگرهایی نصب شده بر روی خشکی و بستر دریا مجهز است که اطلاعات ماهواره ای را روانه رایانه های پردازشگر می کنند.

در جریان وقوع حادثه سونامی در 26 دسامبر سال 2004 که سواحل اندونزی و بخشهای وسیعی از اطراف آن را تحت تاثیر قرار داد بالغ بر 220 هزار تن کشته شدند و میلیاردها دلار خسارت مالی بر جای ماند.