20 تلویزیون شهری در تبریز نصب می شود

سید قاسم ناظمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: مکان یابی لازم برای نصب و راه ‌اندازی ‪ ۲۰‬دستگاه تلویزیون شهری به همراه تابلوهای بزرگ تبلیغاتی در تبریز آغاز شده است.

این مسئول یادآور شد: به منظور زیباسازی و تغییر جلوه شهر، تبلیغات شهری در تبریز ساماندهی می شود.

ناظمی با اشاره به مشارکت بخش خصوصی در ساماندهی تبلیغات شهری اظهار داشت: برای اجرای تبلیغات شهری از سازه های تبلیغاتی جدید استفاده شده و سازه‌های موجود نیز بازسازی و به روز خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: تجهیزات جدید تبلیغاتی علاوه براینکه از ایمنی لازم برخوردارند در صورت وقوع هرگونه حادثه، پرداخت خسارات توسط شرکتهای بیمه ‌ای تضمین شده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تبریز با اشاره به استفاده نادرست از فضاهای شهری در تبریز برای انواع تبلیغات ادامه داد: استفاده بی جا و غیرکارشناسی از فضاهای شهری در تبلیغات مختلف موجب آلودگی محیط و برهم خوردن فضای فیزیکی شهر شده که با اجرای این طرح، معضل فوق برطرف خواهد شد.