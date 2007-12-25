عملیات اجرایی طرح تعیین صحت وزن ترازوها در گیلان به اجرا درآمد

مدیرکل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، اظهار داشت: کلیه ترازوهای سطح استان با هدف صحت سلامت داد و ستد، مورد تائید و برچسب گذاری می شود.

وی عنوان کرد: در صورت عدم تائید صحت وزن ترازو، مهلت 20 روزه به صاحب مغازه برای رفع عیب آن داده می شود.

یوسفی خاطرنشان کرد: با رفع نواقص اوزان از سوی صاحبین واحدها، مجدد ترازوهای آنان از سوی موسسه کالیبره و مورد تائید قرار می گیرد.

این مسئول یادآور شد: آزمون دوره ای، نظارت و کنترل وسایل سنجش از جمله ترازوها به عهده استاندارد است.

وی بیان داشت: هدف از کالیبره کردن ترازوهایی که در داد و ستدهای عمومی استفاده می شوند، جلوگیری از ضرر مصرف کنندگان و سلامت کار داد و ستدهای عمومی است.

یوسفی عنوان کرد: برای اجرای این طرح، کارشناسان آموزش دیده و تائید صلاحیت شده به تمام مغازه ها سرکشی می کنند.