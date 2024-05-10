آنالیز خوبی از تیم گل گهر داریم

به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری عصر جمعه در نشست خبری قبل از بازی تیم‌های تراکتور گل گهر سیرجان افزود: خیلی خوشحالیم که هواداران تیم مان در بازی فردا حضور خواهند داشت چون گفته بودند احتمال عدم حضور هواداران وجود دارد لذا از حضور پرشور و پر اشتیاق تیم تراکتور خوشحال هستیم و انرژی مضاعف کسب می‌کنیم و همچنین روز دختر رو به تمام دختران سرزمینم تبریک می گویم.

مربی تیم فوتبال تراکتور عنوان داشت: تیم گل گهر تیم با احترامی است و به تیم گل نخوردن معروف بوده و کمترین گل خورده را در بین تیم‌های حاضر در لیگ برتر دارد و همچنین روی ضربات ایستگاهی خطرناک ظاهر می‌شوند.

مطهری یادآور شد: تیم ما هم تیم هجومی و رو به جلو بوده و فردا با حمایت هواداران انشاالله سه امتیاز بازی را کسب خواهیم کرد.

وی اذعان داشت: ما همیشه سعی می‌کنیم پلن های خودمان را داشته باشیم و بازیکنان نیز می‌دانند که از بازی چه می‌خواهیم و برای ۹۰ دقیقه بازی که برنامه داریم، تلاش می‌کنند.

مطهری با بیان اینکه بازیکنان تیم تراکتور با انگیزه و جنگنده بازی می‌کنند، اظهار کرد: از تک تک بازیکنان تیم که برای رسیدن به اهداف باشگاه تلاش می‌کنند تشکر می‌کنم.

وی در مورد کم بازی کردن میلوس دلتیچ بازیکن خارجی تراکتور و رحمان جعفری توضیح داد: دلتیچ بازیکن ارزشمندی هست و با اختیاراتی که به عنوان مربی تیم دارم در زمان مناسب و هر جا که صلاح بدانم استفاده خواهم کرد و کم بازی کردن یک بازیکن دلیل بر ضعیف بودن وی نیست و رحمان هم بازیکن ارزشمندی است و ما از شما رسانه‌ها انتظار حمایت داریم.

مطهری با بیان اینکه تراکتور در این سال‌ها از لحاظ ذهنی دچار مشکل بوده، توضیح داد: از روز اول گفتم که باید کمک کنیم تا اعتماد به نفس در باشگاه ایجاد بشود و شاهد ثمرات این حرکت مثبت باشیم و خدا را شکر در این چند بازی تیم که افتخار حضور داشتم به این هدف دست یافتیم.

وی در پاسخ سوال یک خبرنگار عنوان کرد: از سوالات فنی خوشحال می‌شوم ولی اجازه بدهید تا جزئیات نکات فنی را توضیح ندهم تا روز مسابقات شاهد این اهداف باشیم.

مربی تیم تراکتور با انتقاد از مدیریت زمین بازی توسط مسئولین امر خاطرنشان کرد: خیلی بد هست و تعجب می‌کنم که ما برای حفظ کیفیت چمن تمریناتمان را در زمین دیگر انجام می‌دهم ولی تیم دسته یک روی همان زمین بازی می‌کند باید مسئولین در این زمینه تصمیم گیری کنند تا تیم فوتبال تراکتور از این منظر دچار مشکل نباشد معتقد هستم باشگاهی که مدعی حضور در بازی‌های آسیایی بوده باید فرمولی ایجاد بشود تا تیم همشهری مان هم که برای ما محترم است بازی خودشان را انجام بدهند.

مطهری اضافه کرد: ۲ زمین بازی داشتن برای یک تیم خیلی خوب است ولی بهتر از آن هم این است که یکی برای تمرین و دیگری برای مسابقه باشد.

وی در مورد هواداران پرشور تراکتور اذعان کرد: دوست دارم هواداران همدل تیم بوده و طوری حمایت کنند که ما بازی را برنده بیرون بیاییم و توقع دیگری از ایشان ندارم.

مطهری در خصوص بازیکنان غایب بازی فردا عنوان داشت: متأسفانه مهدی عبدی را بدلیل مصدومیت نخواهیم داشت و نمی‌خواهیم با ریسک کردن از این بازیکن استفاده کنیم.

مربی و مسئول فنی تیم فوتبال تراکتور یادآور شد: سعی می‌کنیم بازی به بازی و مرحله به مرحله کار کنیم و دیدارهایمان را با انضباط خاصی پیش ببریم و اعتقاد داریم با حمایت هواداران و اصحاب رسانه موفق خواهیم شد.

مطهری با اشاره به زمان کم تمرینات تا بازی بعدی تیم توضیح داد: روی شوت کردن بازیکنان هم کار می‌کنیم ولی معتقد هستم ایجاد موقعیت شوت مهمتر از خود شوت کردن است.

وی در مورد بازی تیم‌های پایه باشگاه اذعان داشت: این بازی‌ها را دنبال می‌کنم و اگر بازیکنی توانایی حضور در رده بزرگسالان را داشته باشد دعوت خواهیم کرد.

دیدار تیم‌های تراکتور و گل گهر سیرجان از هفته بیست و هفتم لیگ برتر فردا شنبه بیست و دوم اردیبهشت ماه از ساعت ۱۸ و ۵۰ دقیقه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.