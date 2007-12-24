وجود اختلاف نظرهای شدید در دریافت حق بیمه بیشتر از افراد مرفه

محمد صادق رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اصول بیمه این است که افراد برخوردار، مشارکت بیشتری در درمان خود داشته باشند، اما متاسفانه در حال حاضر سرانه درمان برای همه یکسان است.

وی تصریح کرد: سرانه افراد باید درصدی از حقوق آنان باشد و این اصلی است که در حال حاضر رعایت نمی شود و باید گفت این امر خلاف شعار عدالت است.

مدیر عامل سازمان ببیمه خدمات درمانی با بیان اینکه دریافت حق بیمه بیشتر از افراد مرفه جامعه نیاز به تدوین قانون دارد، افزود: در صورتیکه این موضوع از سوی مجلس تصویب شود شاهد اجرای آن خواهیم بود.

رجایی خاطر نشان کرد: تا کنون بحث ها و مذاکرات بسیاری در ارتباط با دریافت حق بیمه بر اساس درآمد افراد صورت گرفته اما تا کنون نتیجه ای حاصل نشده است و اختلاف نظر در این خصوص میان نمایندگان و کارشناسان بسیار است.