نمایندگی خانه هنرمندان ایران در آذربایجان غربی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، بهمن حسن زاده صبح امروز در نشست خبری افزود: موافقت ایجاد نمایندگی خانه هنرمندان ایران در آذربایجان غربی اخیرا اخذ شده و در شرف راه‌اندازی است.

وی هدف از ایجاد این نمایندگی را برقراری ارتباط میان هنرمندان استان و کشور، ایجاد ارتباط هنری با مسئولان هنری کشور، ایجاد تعامل میان موسسات هنری موجود و زمینه‌سازی فعالیتهای گوناگون هنری عنوان کرد.

حسن زاده ادامه داد: با راه‌اندازی این نمایندگی، زمینه برای انجام برنامه‌هایی چون برگزاری کارگاههای هنری، شناسایی استعدادهای درخشان، برپایی همایش‌های مختلف و دیگر برنامه‌های هنری فراهم می‌شود.

وی همچنین از تشکیل شرکت تعاونی مسکن مهر ویژه هنرمندان در ارومیه نیز خبرداد وافزود: این شرکت با هدف حمایت و کمک به هنرمندان بدون مسکن ایجاد شده و در مرحله عضوگیری است.

حسن زاده گفت: با راه‌اندازی این شرکت تعاونی، هنرمندان ارومیه از مزایای مربوط به طرح واگذاری زمین و تسهیلات احداث مسکن برخوردار می‌شوند.

وی یادآور شد: پیش بینی می‌شود با ایجاد این تعاونی، بیش از ‪ ۶۰‬نفر از هنرمندان ارومیه به عضویت آن درآیند.

حسن زاده همچنین تصریح کرد: با هدف بهره‌مند شدن از امکانات و افزایش رفاه اجتماعی پدیدآورندگان آثار فرهنگی و هنری، ‪ ۳۰۰‬نفر از هنرمندان آذربایجان غربی تحت پوشش بیمه قرار گرفتند.

رئیس اداره امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی یادآورشد: در این راستا مدارک ‪ ۵۰‬نفر از هنرمندان این استان نیز جهت برقراری بیمه ارسال شده است.

حسن‌زاده گفت: طرح بیمه هنرمندان با همکاری صندوق حمایت از نویسندگان، هنرمندان و خبرنگاران کشور برای فعالان عرصه‌های هنرهای تجسمی، سینمایی، نمایشی، موسیقی، نویسندگان و خبرنگاران اجرا می شود.

وی با بیان اینکه بیش از ‪ ۱۰۰‬نفر از هنرمندان استان عضو صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان شده‌اند افزود: مدارک عضویت حدود ‪ ۴۰‬نفر از هنرمندان استان دراین صندوق نیز در دست اقدام است.

حسن زاده همچنین با اشاره به اینکه اعضای این صندوق از مزایای دریافت وام قرض‌الحسنه سازمان اقتصاد اسلامی تا سقف ۱۵‬میلیون ریال بهره‌مند می‌شوند اضافه کرد: امسال مجوز پرداخت وام قرض‌الحسنه برای ‪ ۳۰‬نفر از اعضای صندوق حمایت ازنویسندگان، خبرنگاران و هنرمندان آذربایجان غربی اخذ شده است.