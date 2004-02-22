50 ميليون دلار اعتبار براي واردكنندگان كالا از روسيه اختصاص يافت

به گزارش خبرگزاري مهر ، مديرعامل شركت سرمايه گذاريهاي خارجي با اعلام اين خبر گفت: اين خط اعتباري براي واردات كالاهاي مصرفي از روسيه در اختيار وارد كنندگان ايراني قرار مي گيرد.

اسدي افزود: از جمله شرايط تخصيص اعتبار به تجاري ايراني اين است كه كالاهاي مورد نظر داراي كيفيت و استانداردهاي لازم باشد و انجام معامله و گشايش اعتبار از طريق بانكهاي ايراني انجام شود.

وي بازپرداخت اعتبارات تخصيص يافته به صورت دلاري و مدت بازپرداخت آن را 9 ماهه اعلام كرد ضمن آنكه نرخ بهره پرداختي معادل نرخ ليبور به علاوه پنج درصد خواهد بود.

اسدي اظهار داشت: واردكنندگان بايد هزينه هاي مترتب بر انجام معامله و تضمين كالا از جمله هزينه هاي بيمه و بازرسي را شخصا پرداخت كنند ضمن آنكه LC هاي گشايش شده غيرقابل برگشت مي باشد.

به گفته وي آيين نامه اجرايي مربوط به پرداخت اين اعتبار در دست تدوين است.

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