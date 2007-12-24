داوران بخش "داستان نوجوان" جایزه بانوی فرهنگ معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، پدرام پاک آیین ضمن اعلام این خبر درباره وضعیت آثار بخش داستان نوجوان گفت: به دلیل شناخت ناکافی نویسندگان از نوجوان امروز و روان شناسی این قشر، کمتر به اثری بر می خوریم که نویدبخش ارتباطی موفق با این گروه سنی باشد.

پاک آیین افزود: فقدان شناخت لازم از جهان ذهنی نوجوان امروز و تحولات شخصیتی او، مانع از شخصیت پردازی قوی در اغلب داستانها بوده و این موضوع، موجب لغزش در سایر عناصر داستان از جمله فضاسازی و صحنه سازی شده است.

وی با بیان اینکه در کمتر داستانی از میان داستانهای نوجوان شاهد زبان منحصر به فرد یا سبک ویژه هستیم، افزود: داستانهای نوجوان اغلب شبیه به هم بوده و نوآوری چندانی در زبان و مضمون آنها دیده نمی شود.

دبیر علمی جشنواره بانوی فرهنگ، همچنین از سپیده خلیلی، طاهره ایبد و حسین فتاحی به عنوان داوران جشنواره بانوی فرهنگ در بخش داستان نوجوان نام برد.

سپیده خلیلی دارای دکترای روان شناسی بالینی و بیش از صد عنوان کتاب است که علاوه بر سابقه چند دوره داوری کتاب سال، سردبیری نشریات رشد کودک، رشد نوآموز و دبیری تحریریه شاهد کودکان را در کارنامه دارد.

همچنین طاهره ایبد کارشناس آموزش زبان انگلیسی، دیگر داور این جشنواره است که علاوه بر انتشار 57 عنوان کتاب، تاکنون در 7 دوره از انتخاب سال، داوری کرده و دبیری گروه و سردبیری چند نشریه از سوابق وی به شمار می آید. وی تاکنون جوایزی را از کانون پرورش فکری، جشنواره پروین اعتصامی، کتاب سال سلام بچه ها و جشنواره قرآن دریافت کرده است.

حسین فتاحی داور دیگر این بخش نیز علاوه بر نگارش چند رمان نوجوانانه، برنده یک دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی، دو دوره لوح زرین کانون پرورش فکری و چند دوره لوح تقدیر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس است. وی علاوه بر 17 سال عضویت در تحریریه کیهان بچه ها در داوریهای کتاب سال، کتاب سال دفاع مقدس، کتاب فصل، جشنواره نقد و گام اول حضور فعال داشته است.