برقدار نمودن ۳۳موکب و غرفه ایستگاه صلواتی در مسیر شهدای بازی دراز

محمد مرادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این شرکت از یک ماه قبل به منظور تأمین برق و خدمات رسانی به زائرین عزیز برنامه ریزی های لازم را انجام داده بود تا به نحو احسن در برگزاری باشکوه این مراسم ایفای نقش نماید.

وی افزود: یک دستگاه ترانسفورماتور ۲۵ و ۲ دستگاه دیزل ژنراتور اضطراری در مسیر یادمان شهدای بازی دراز نصب گردید و همچنین ۱۸ پروژکتور ۲۵۰ واتی در این مسیر نصب شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه تصریح کرد: کابل کشی ۳۰۰ متر کابل خود نگهدار شبکه هوایی، نصب ۶ پایه بتونی و چوبی به ارتفاع ۹ متر و نصب ۲۰ تخته فیوز به همراه ۵۰۰ متر کابل از دیگر اقدامات این شرکت در مسیر شهدای بازی دراز می‌باشد.

وی گفت: برقدار نمودن ۱۸ موکب و ۱۵ غرفه و ایستگاه صلواتی درب حرم و همچنین تعمیر و اصلاح ۲۰۰ دستگاه لامپ انجام شد و دو اکیپ خدمات رسانی شرکت به مدت ۱۰ روز در این منطقه به ایفای خدمت پرداختند.