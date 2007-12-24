آلمان از دانش فنی ساخت تراکتور هوشمند ایران بهره برداری کرد

داود سینا مهر مجری طرح تراکتور هوشمند درگفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تکنولوژی محصولات تولیدی شرکت تراکتور سازی ایران مربوط به 40 سال پیش است که نظر فنی این تراکتورها قابلیت نصب سیستم هوشمند را ندارند.

وی با اشاره به مزایای تراکتور هوشمند گفت : متاسفانه شرکتهای تراکتورسازی همچنان به تولید دستگاههای مدل قدیمی اصرار دارند و هیچ برنامه ای برای تغییر در تکنولوژی ساخت آن ندارند.

مجری طرح ساخت تراکتور هوشمند با بیان اینکه کشورهای آمریکا و رژیم صهیونیستی با هدف توسعه اراضی در مناطق کوهستانی از سردمداران برنامه تحقیقاتی در این زمینه هستند، اظهار داشت: شرکت توسعه فناوریهای پیشرفته آذر آبادگان (آذهایتکس) برای اولین بار در جهان به این دانش دست یافت ولی خط تولید تراکتورهای هوشمند با تکنولوژی ثبت شده ایرانی در شهر هامبورگ با حمایت شرکت بنز راه اندازی شده است و محصولات این شرکت در بازارهای اروپایی به فروش می رسد.

وی با تاکید بر این که این تراکتور توانسته استاندارد توف (TUW) آلمان را کسب کند، تصریح کرد : در داخل کشور به دلیل ضعف مالی کشاورزان، عدم حمایت دولت در مکانیزه کردن کشاورزی و نبود زیر ساختهای مدرن از جمله ارتباطات ماهواره ای در زمینه کشاورزی ، تراکتور هوشمند با عدم استقبال مواجه شد.

این مجری طرح همچنین به تولید کامیونها و کشنده های هوشمند اشاره کرد و به مهر گفت: این محصول نیز با همکاری شرکت بنز و مان آلمان به مرحله تولید رسیده است.

سینا مهر با اشاره به این که محصولات شرکتهای تولید کننده خودروهای سنگین کشور یا وارداتی هستند و یا مونتاژ اضافه کرد: این امر باعث شده که آنها اجازه دخل و تصرف در محصولات نداشته باشند از این رو با کشورهای بلاروس و آلمان توافق نامه هایی در زمینه تست، استانداردسازی و تجاری سازی این محصولات منعقد کرده ایم.