  1. استانها
  2. لرستان
۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۰:۴۴

استاندار لرستان خبر داد؛

رای گیری در روستاها و شهرهای کوچک خرم‌آباد و چگنی به اتمام رسید

رای گیری در روستاها و شهرهای کوچک خرم‌آباد و چگنی به اتمام رسید

خرم‌آباد - استاندار لرستان گفت: رای گیری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روستاهای با جمعیت پایین و شهرهای کوچک حوزه انتخابیه خرم‌آباد و چگنی به اتمام رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت شامگاه جمعه با حضور در ستاد انتخابات لرستان، با اشاره به اینکه رأی گیری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روستاهای با جمعیت پایین و شهرهای کوچک حوزه انتخابیه خرم‌آباد و چگنی به اتمام رسیده است، اظهار کرد: رأی گیری در ۳۰ تا ۳۵ درصد از صندوق‌های اخذ رأی حوزه انتخابیه خرم‌آباد و چگنی، همچنان ادامه دارد.

وی عنوان کرد: بر اساس اعلام شورای نگهبان صندوق‌های شعبی که رأی گیری در آنها به اتمام رسیده رأس ساعت ۱۸ جمع آوری شده است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه مشارکت مردم خرم‌آباد و چگنی نسبت به برخی مناطق کشور بهتر بوده است، افزود: ۶۰ صندوق در چگنی و ۲۴۷ صندوق در خرم‌آباد رأی مردم را جمع آوری کردند و در مجموع دور دوم انتخابات مجلس تقریباً در استان به اتمام رسیده است.

شفقت با اشاره به تمدید مهلت قانونی انتخابات، گفت: از مردم انتظار می‌رود که هر چه سریع‌تر رأی خود را به صندوق بی اندازند.

وی با اشاره به شرایط بسیار مناسب انتخاباتی در خرم‌آباد و چگنی با وجود متانت مردم و کاندیداها از فردا رفاقت را در طیف‌های مختلف خواهیم داشت، گفت: بنابراین از کاندیداهای منتخب و طرفداران آنها انتظار می‌رود که شادی این پیروزی را به صورت معقول با هم به اشتراک بگذارند تا منجر به رفتارهای ناصواب نشود.

استاندار لرستان تاکید کرد: همچنین راه خدمت گذاری برای دو کاندیدای دیگر بسته نیست و از آنها و طرفداران آنها می‌خواهیم همراه با رسانه‌ها فضا را مدیریت کنند، چرا که غیرت، متانت و وفاداری مردم استان ارزش بسیار بالایی دارد و باید از شأن و شخصیت آنها پاسداری کنید.

کد مطلب 6102571

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها