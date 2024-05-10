به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت شامگاه جمعه با حضور در ستاد انتخابات لرستان، با اشاره به اینکه رأی گیری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در روستاهای با جمعیت پایین و شهرهای کوچک حوزه انتخابیه خرمآباد و چگنی به اتمام رسیده است، اظهار کرد: رأی گیری در ۳۰ تا ۳۵ درصد از صندوقهای اخذ رأی حوزه انتخابیه خرمآباد و چگنی، همچنان ادامه دارد.
وی عنوان کرد: بر اساس اعلام شورای نگهبان صندوقهای شعبی که رأی گیری در آنها به اتمام رسیده رأس ساعت ۱۸ جمع آوری شده است.
استاندار لرستان با تاکید بر اینکه مشارکت مردم خرمآباد و چگنی نسبت به برخی مناطق کشور بهتر بوده است، افزود: ۶۰ صندوق در چگنی و ۲۴۷ صندوق در خرمآباد رأی مردم را جمع آوری کردند و در مجموع دور دوم انتخابات مجلس تقریباً در استان به اتمام رسیده است.
شفقت با اشاره به تمدید مهلت قانونی انتخابات، گفت: از مردم انتظار میرود که هر چه سریعتر رأی خود را به صندوق بی اندازند.
وی با اشاره به شرایط بسیار مناسب انتخاباتی در خرمآباد و چگنی با وجود متانت مردم و کاندیداها از فردا رفاقت را در طیفهای مختلف خواهیم داشت، گفت: بنابراین از کاندیداهای منتخب و طرفداران آنها انتظار میرود که شادی این پیروزی را به صورت معقول با هم به اشتراک بگذارند تا منجر به رفتارهای ناصواب نشود.
استاندار لرستان تاکید کرد: همچنین راه خدمت گذاری برای دو کاندیدای دیگر بسته نیست و از آنها و طرفداران آنها میخواهیم همراه با رسانهها فضا را مدیریت کنند، چرا که غیرت، متانت و وفاداری مردم استان ارزش بسیار بالایی دارد و باید از شأن و شخصیت آنها پاسداری کنید.
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