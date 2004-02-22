انجمن روزنامه نگاران مسلمان از حضور پرشور و حماسه مردم در انتخابات اول اسفند قدرداني كرد

به گزارش خبرگزاري مهر در اين بيانيه آمده است حضور شگفتي آور و حماسي مردم ايران در پاي صندوقهاي راي آنهم زير بمباران شديد تبليغاتي كساني كه مي كوشيدند نظام اسلامي را فاقد پشتوانه هاي مردمي نشان دهند؛ قاطع ترين پاسخ ممكن به تحليل هاي سست بيگانگان و نيز آناني بود كه تلاش مي كردند ياس خود را از بقاي در قدرت به توده هاي مسلمان تسري دهند.

مردم مسلمان ايران با حضور خود اثبات كردند كه چون گذشته پاسدار انقلابي هستند كه يك ربع قرن پيش براي سرنگون سازي ديكتاتوري وابسته به بيگانگان برپا نمودند و هنوز چون بيست و پنج سال گذشته در هر زمان كه اقتضا كند براي دفاع از دستاوردهاي آن چون استقلال و آزادي در صحنه حضور مي يابند.

اين بيانيه مي افزايد: انجمن روزنامه نگاران مسلمان ضمن تقدير از مردم ايثارگر و وفادار ايران اسلامي از درايت رهبر معظم انقلاب اسلامي نيز كه امام گونه بحرانها را مديريت كرده و گروه ها را گشودند؛ سپاسگزاري مي نمايد و به نمايندگان مردم در مجلس هفتم يادآوري مي كند كه بايد با تمام توان از طريق حركت در مسير خدمتگزاري به مردم با ارايه برنامه هاي موثر و مفيد كوشش نمايند باري را از دوش مردم برداشته و جايگاهي را در شان مردم مسلمان و قهرمان ايران پديد آورند و همواره به ياد داشته باشند كه دين واقعي آنان به مردم است و بس.

در اين بيانيه تصريح شده است: در پايان به گروههايي كه خود را شكست خورده مي پندارند ياد آور مي شود كه در چرخه فراز و فرود از قدرت كه دستاورد ارزشمند مردمسالاري است ؛ هيچكس نبايد خود را شكست خورده پندارد بلكه بايد با شناسايي ضعف هاي هود به بازسازي پرداخته و همچنان در اين چرخه دموكراتيك باقي مانده و پيروزي و شكست را در راستاي خدمت يا خيانت به آرمانهاي و خواستهاي مردم تلقي نمايد.