محرومیت انجمن بیماران تالاسمی از حمایتهای مالی دولت

محمدرضا مشهدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای امسال برای دریافت این بودجه در بین سه مجموعه وزارت بهداشت، مرکز پیوند بیماریهای خاص و سازمان بیمه خدمات درمانی، سرگردان بودیم چون نمی دانستیم قرار است از طریق کدام یک از آنها بودجه را دریافت کنیم.

وی، به نامه نگاری ها و مکاتبات انجمن با مرکز پیوند بیماریهای خاص و بیمه خدمات درمانی اشاره کرد و افزود: مرکز پیوند در پاسخ نامه انجمن، عنوان داشت این بودجه به بیمه خدمات درمانی منتقل شده و سازمان بیمه خدمات درمانی نیز وجود دستورالعملی برای پرداخت این بودجه را نفی کرد.

مدیرعامل انجمن تالاسمی ایران، از مکاتبه با دفتر وزیر بهداشت برای پیگیری موضوع خبر داد و گفت: دفتر وزیر از قول دکتر لنکرانی عنوان کرد که بودجه در نیمه دوم سال پرداخت می شود و حتی وزیر با مبلغ بیشتری برای کمک به انجمن موافقت کرده اند.

مشهدی، بودجه ای که می بایست امسال دریافت می کردند را 70 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: بر اساس اعلام دفتر وزیر بهداشت، این مبلغ تا 100 میلیون تومان افزایش یافته و قرار بود طی ماههای آذر و دی پرداخت شود.

وی، در عین حال به قطع امید از دریافت این بودجه اشاره کرد و اظهار داشت: متاسفانه چندی پیش مطلع شدیم که چنین موضوعی صحت ندارد و دولت پرداخت این کمک ها به انجمن های بیماران خاص را قطع کرده است.