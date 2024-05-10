به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی شامگاه جمعه با حضور در ستاد انتخابات استان کرمانشاه ضمن اعلام مشارکت حدود ۱۷۰ هزار نفری در انتخابات دور دوم مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه کرمانشاه، پیایان رأی گیری در این حوزه انتخابیه را اعلام کرد.

وی افزود: اعضای آن دسته از شعب اخذ رأی که هنوز مراجعه کننده دارند، موظفند رأی دهندگان را به داخل شعبه هدایت کرده درب شعبه را با کمک عوامل انتظامی بسته و اقدام به اخذ رأی تا آخرین نفر کنند.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمانشاه تصریح کرد: بدیهی است فرآیند جمع بندی آرا پس از این اقدامات آغاز می‌شود.

وی ادامه داد: نتایج انتخابات در حوزه انتخابیه کرمانشاه به صورت تجمیع شده توسط سخنگوی ستاد انتخابات کشور و از طریق رسانه ملی اعلام خواهد شد.