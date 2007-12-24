به گزارش خبرنگار مهر در سردشت، خضرکاک درویشی پیش از ظهر امروز در دیدار با جمعی از مردم این شهرستان در مسجد جامع سردشت افزود: برای تجهیز این بیمارستان مبلغ ‪ ۳۰‬میلیارد ریال اعتبار نیاز است که با تخصیص آن در سال آینده این بیمارستان آماده بهره برداری خواهد شد.

وی از احداث بیش از یک هزار واحد مسکونی برای اقشار آسیب پذیر وکم درآمد سردشت در سالجاری خبرداد و گفت: در این راستا چهار هکتار زمین در نظرگرفته شده است که پیش بینی می‌شود امسال بیش از یک هزار و در سال آینده نیز یک هزار و ‪ ۹۰۰‬واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر ‪در آنها احداث و در اختیار متقاضیان قرارداده شود.

وی همچنین توسعه این شهرستان را یکی از مهمترین برنامه‌های دولت نهم عنوان کرد و اظهارداشت: رسیدن به این هدف با تخصیص و افزایش اعتبارات عمرانی در حال تحقق است.

درویشی تامین آب و ارتباطات مخابرات و آسفالت جاده بازارچه مرزی کیله، تعریض و اصلاح گردنه‌ها و نقاط حادثه خیز محورهای مواصلاتی این شهرستان، برق رسانی، و ایجاد دانشگاه آزاد اسلامی در این شهرستان را از دیگر اقدامات دولت در این منطقه عنوان کرد.

فرماندار سردشت خاطرنشان کرد: هم اکنون ‪ ۵۰‬واحد تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی این شهرستان با تسهیلاتی بالغ بر ‪ ۳۵۰‬میلیارد ریال در حال احداث است.

وی ادامه داد: ‪۶۰‬ هکتار زمین دیگر نیز برای توسعه فاز دوم این شهرک صنعتی اختصاص یافته که بزودی خریداری و در اختیار متقاضیان قرار داده خواهد شد.

شهرستان مرزی سردشت با ‪ 92‬هزار نفر جمعیت در یک منطقه کوهستانی و سردسیر هم مرز با کشور عراق واقع شده است.