وزیر انرژی قرقیزستان نخست وزیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "قربان بیک باقی اف"، امروز "ایگور چودینوف"، وزیر انرژی و صنایع سابق را به عنوان نخست وزیر جدید منصوب کرد.

چودینوف از سوی حزب "آک زول" وابسته به باقی اف پیشنهاد شده بود. این حزب توانست در انتخابات پارلمانی هفته گذشته به پیروزی رسد و 71 کرسی از 90 کرسی پارلمان را از آن خود کند. حزب اصلی مخالف از راهیابی به پارلمان باز ماند و ناظران خارجی انتخابات را غیردموکراتیک توصیف کردند.

امروز همچنین حزب آک زول "آداخان مدوماروف"، از مشاوران سابق باقی اف را به ریاست پارلمان انتخاب کرد.

باقی اف در تاریخ 30 مهر با صدور حکمی، پارلمان را منحل و روز 16 دسامبر(25 آذر) را برای برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین کرد. این اقدام باقی اف در پی برگزاری همه پرسی اصلاح قانون اساسی و رأی مثبت اکثریت مردم به اصلاحات صورت گرفت.

باقی اف در ابتدا مخالف اصلاحات مزبور بود، اما سرانجام سال گذشته در پی اعتراضهای مردمی، با اکراه تن به پذیرش آنها داد؛ وی اوایل مهرماه،حزب اک زول (حزب مردم) را تاسیس کرد.

قرقیزستان از سال 2005 و به دنبال تقلب در انتخابات پارلمانی که به سرنگونی "عسگر آقایف" رئیس جمهور پیشین این کشور منجر شد و باقی اف جای وی را گرفت؛ با بحران سیاسی روبرو شده است.