اجرای 340 پروژه عمرانی در بخش کشاورزی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی عبدالله زاده پیش از ظهر امروز در نشست خبری افزود: این پروژه ها شامل 272 پروژه استانی و 68 پروژه ملی است که برای اجرای آنها اعتباری بالغ بر 398 میلیارد و 329 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

وی ادامه داد: پروژه های مستمر با 66 درصد پیشرفت فیزیکی و پروژه های نیمه تمام به طور میانگین با 55 درصد پیشرفت فیزیکی از جمله سایت های گلخانه ای مهاباد و نقده با پیشرفت فیزیکی 100 درصد و سد کلوانس خوی با 89 درصد در حال اجرا هستند.

عبدالله زاده خاطرنشان کرد: پروژه های جدید نیز با پیشرفت 10 درصدی در حال اجرا هستند.

وی تصریح کرد: همچنین تا کنون 56 هزار و 751 طرح با اعتبار پنج هزار و 402 میلیارد ریال جهت بهره مندی از تسهیلات بنگاههای اقتصادی کوچک و زود بازده توسط بانک های عامل پذیرش شده است.

عبدالله زاده خاطرنشان کرد: از این تعداد 31 هزار و 365 طرح با اعتبار دو هزار و 477 میلیارد ریال به مرحله عقد قرارداد و تعداد 28 هزار و 906 طرح با اعتبار دو هزار و 281 میلیارد ریال درحال بهره برداری هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان میزان چغندرقند خریداری شده از کشاورزان آذربایجان غربی را 878 هزار تن عنوان کرد و افزود: از این مقدار 683 هزار تن به کارخانه های قند داخل استان و 195 هزار تن به کارخانه های خارج از استان تحویل شده است.

وی به عدم پرداخت بدهی چغندرکاران استان اشاره کرد و گفت: کارخانجات قند تا کنون بابت چغندرقند تحویلی به بهانه فقدان نقدینگی و عدم فروش شکر انباشته شده از سال قبل به تولید کنندگان پولی پرداخت نکرده اند.

عبدالله زاده یادآور شد: برای کاهش تصدی گری دولت و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی، تا کنون 168 شرکت خدمات مهندسی و مشاوره ای با نظارت این سازمان و با هدایت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی درآذربایجان غربی ایجادشده است.

وی افزود: در طول سه سال آینده سه هزار و 200 نفر از فارغ التحصیلان این بخش در قالب شرکت های مذکور سازماندهی و مشغول به کار شوند.

عبدالله زاده در ادامه ارزش ریالی مجموع تولیدات بخش کشاورزی استان در سال جاری را 14 هزار و 200 میلیارد ریال و از لحاظ کمی به پنج میلیون و 531 هزار تن اعلام کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی همچنین در ادامه این گفتگو از ایجاد ‪ ۲۴‬کلینیک مجهز گیاه پزشکی در سالجاری در استان خبر داد.

وی تاکید کرد: این کلینیک‌ها در راستای اجرای اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی، واگذاری امور تصدی گری دولتی به بخش خصوصی و ایجاد زمینه‌های اشتغال برای فارغ‌التحصیلان بخش کشاورزی راه‌اندازی شده است.

عبدالله زاده بیان داشت: این کلینیک‌ها با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در ‪ ۱۰‬شهرستان تابعه استان تاسیس شده است.

وی متذکر شد: با تاسیس این مراکز ‪ ۶۰‬نفر متخصص گیاه‌پزشک در قالب مدیریت کیفیت تلفیقی آفات در آنها به فعالیت می‌پردازند.

آذربایجان غربی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های آبی و خاکی مناسب، یکی از قطب‌های مهم کشاورزی و تولید محصولات زراعی و باغی کشور است.