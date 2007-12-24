اجرای 340 پروژه عمرانی در بخش کشاورزی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، علی عبدالله زاده پیش از ظهر امروز در نشست خبری افزود: این پروژه ها شامل 272 پروژه استانی و 68 پروژه ملی است که برای اجرای آنها اعتباری بالغ بر 398 میلیارد و 329 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.
وی ادامه داد: پروژه های مستمر با 66 درصد پیشرفت فیزیکی و پروژه های نیمه تمام به طور میانگین با 55 درصد پیشرفت فیزیکی از جمله سایت های گلخانه ای مهاباد و نقده با پیشرفت فیزیکی 100 درصد و سد کلوانس خوی با 89 درصد در حال اجرا هستند.
عبدالله زاده خاطرنشان کرد: پروژه های جدید نیز با پیشرفت 10 درصدی در حال اجرا هستند.
وی تصریح کرد: همچنین تا کنون 56 هزار و 751 طرح با اعتبار پنج هزار و 402 میلیارد ریال جهت بهره مندی از تسهیلات بنگاههای اقتصادی کوچک و زود بازده توسط بانک های عامل پذیرش شده است.
عبدالله زاده خاطرنشان کرد: از این تعداد 31 هزار و 365 طرح با اعتبار دو هزار و 477 میلیارد ریال به مرحله عقد قرارداد و تعداد 28 هزار و 906 طرح با اعتبار دو هزار و 281 میلیارد ریال درحال بهره برداری هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان میزان چغندرقند خریداری شده از کشاورزان آذربایجان غربی را 878 هزار تن عنوان کرد و افزود: از این مقدار 683 هزار تن به کارخانه های قند داخل استان و 195 هزار تن به کارخانه های خارج از استان تحویل شده است.
وی به عدم پرداخت بدهی چغندرکاران استان اشاره کرد و گفت: کارخانجات قند تا کنون بابت چغندرقند تحویلی به بهانه فقدان نقدینگی و عدم فروش شکر انباشته شده از سال قبل به تولید کنندگان پولی پرداخت نکرده اند.
عبدالله زاده یادآور شد: برای کاهش تصدی گری دولت و ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان بخش کشاورزی، تا کنون 168 شرکت خدمات مهندسی و مشاوره ای با نظارت این سازمان و با هدایت سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی درآذربایجان غربی ایجادشده است.
وی افزود: در طول سه سال آینده سه هزار و 200 نفر از فارغ التحصیلان این بخش در قالب شرکت های مذکور سازماندهی و مشغول به کار شوند.
عبدالله زاده در ادامه ارزش ریالی مجموع تولیدات بخش کشاورزی استان در سال جاری را 14 هزار و 200 میلیارد ریال و از لحاظ کمی به پنج میلیون و 531 هزار تن اعلام کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی همچنین در ادامه این گفتگو از ایجاد ۲۴کلینیک مجهز گیاه پزشکی در سالجاری در استان خبر داد.
وی تاکید کرد: این کلینیکها در راستای اجرای اصل ۴۴قانون اساسی، واگذاری امور تصدی گری دولتی به بخش خصوصی و ایجاد زمینههای اشتغال برای فارغالتحصیلان بخش کشاورزی راهاندازی شده است.
عبدالله زاده بیان داشت: این کلینیکها با همکاری سازمان جهاد کشاورزی، نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در ۱۰شهرستان تابعه استان تاسیس شده است.
وی متذکر شد: با تاسیس این مراکز ۶۰نفر متخصص گیاهپزشک در قالب مدیریت کیفیت تلفیقی آفات در آنها به فعالیت میپردازند.
آذربایجان غربی با بهرهگیری از ظرفیتهای آبی و خاکی مناسب، یکی از قطبهای مهم کشاورزی و تولید محصولات زراعی و باغی کشور است.
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