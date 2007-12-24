17 کیلومتر از شبکه آب ساوجبلاغ اصلاح شد

عبدالحسین حسن زاده با اشاره به تحقق برنامه هشت ماهه در آبفای ساوجبلاغ اظهار داشت: واگذاری و نصب انشعاب آب با 103 درصد تحقق، اصلاح شبکه و حفر چاه با 100 درصد، تعویض کنتور با 73 درصد و رسیدگی به حوادث با 35 درصد پیشرفت از جمله اقدامات این شرکت طی هشت ماه نخست سال بوده است.

وی یادآور شد: در این مدت 678 رشته انشعاب آب به متقاضیان واگذار و 593 رشته آن نصب شده است همچنین 288 رشته انشعاب فرسوده و قدیمی اصلاح و 441 دستگاه کنتور معیوب تعویض شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: اصلاح خط انتقال به طول یک هزار و 600 متر نیز از دیگر اقدامات این شرکت بوده است.

حسن زاده عنوان کرد: حفر و تجهیزسه حلقه چاه در شهرهای هشتگرد، طالقان و چهارباغ و رسیدگی به یک هزار و 175 مورد حادثه در شبکه های اصلی و فرعی از دیگرکارهای صورت گرفته در شهرستان ساوجبلاغ بوده است.

آبفای شهرستان ساوجبلاغ از شهرهای هشتگرد، طالقان، کوهسار و چهارباغ تشکیل شده است که بالغ بر 15 هزار اشتراک را در قالب 130 هزار نفرجمعیت در برمی گیرد.