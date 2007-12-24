کشف دو منظومه سیاره ای جوان در صورت فلکی "ثور"

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه میشیگان که نتایج تحقیقات خود را در مجله Astrophysical Journal Letters منتشر کردند، موفق شدند با کمک رصدهای تلسکوپ فضایی اسپایتزر، دو حلقه سیاره ای بسیار جوان محتوی ذرات گرد و غبار و گاز را در اطراف دو ستاره جوان در صورت فلکی "ثور" کشف کنند که در فاصله 450 سال نوری از هم واقع شده اند.

در حقیقت بررسی این ساختارهای حلقوی مورد توجه زیاد ستاره شناسان قرار دارند، چراکه با بررسی اثرات چرخش توده ها، ذرات گرد و غبار و گازهایی که در شکل گیری این ساختارهای حلقوی دخالت دارند، می توان به اطلاعاتی در خصوص گذشته منظومه شمسی دست یافت.

اکنون این دانشمندان حلقه های گرد و غبار و گازی را در اطراف دو ستاره با عنوان UX Tau A و LkCa 15 رصد کرده اند.

این دو ستاره از جمله ستارگان جوانی هستند که در صورت فلکی "ثور" شکل گرفته اند. در هر دو حلقه حضور یک منطقه خالی از ماده رصد شده است که در حقیقت یک نوع شکاف در گسترش ذرات گرد و غبار و گاز است.

به گفته این دانشمندان، صورت فلکی "ثور" یکی از صورتهای فلکی است که میزبان جوانترین منظومه های سیاره ای است که تاکنون شناسایی شده اند.