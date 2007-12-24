به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر اشعری مشاور فرهنگی رئیس جمهور و رئیس کمیته ملی حافظه جهانی، از آماده شدن و تدوین نهایی برنامه های پیشنهادی کشورمان برای اجرا در سطح منطقه و ارسال آنها به سازمان علمی فرهنگی ملل متحد (یونسکو) خبر داد.

وی در این باره گفت: با توجه به شرایط و وضعیت نسخ خطی منطقه، آموزش نسخه شناسی و مرمت و تدوین فهرست نسخ خطی به عنوان دو برنامه از طرف کمیته ملی حافظه جهانی کشورمان به یونسکو پیشنهاد خواهد شد.

اشعری همچنین با اشاره به اهمیت شهرت جهانی آثار پیشنهادی برای بالابردن ضریب موفقیت آثار به منظور انتخاب نهایی توسط یونسکو و ثبت اثر در حافظه جهانی افزود: به محققان مراکز عضو کمیته ملی حافظه جهانی در سراسر کشور اعلام شده است تا از هم اکنون برای تولید و انتشار مقاله درباره آثار ارزشمند و پیشنهادی کشور در مراجع و منابع گوناگون داخلی و خارجی اقدام کنند.

رئیس کمیته ملی حافظه جهانی اضافه کرد: با توجه به این امر که ممکن است در مراکز مذهبی اقلیتهای کشورمان آثار با ارزش فرهنگی جهت پیشنهاد به یونسکو وجود داشته باشد، شروع به رایزنی با آنها کرده ایم.

رئیس کتابخانه ملی افزود: در سفر اخیر به فرانسه و ملاقات با آقای کوئیجیرو ماتسورا - دبیرکل یونسکو - درخصوص ایجاد جایزه حفظ، نگهداری و مرمت نسخ خطی و چاپی مربوط به تمدن ایرانی و اسلامی و استانداردسازی صفحه کلید رایانه برای فارسی زبانان به بحث و تبادل نظر پرداختیم.

اشعری با اشاره به ثبت دو اثر وقف نامه ربع رشیدی و شاهنامه بایسنقری در سال 2007 در حافظه جهانی اعلام کرد: قرار است لوح اهدایی یونسکو به کتابخانه تبریز به مناسبت ثبت وقف نامه ربع رشیدی در حافظه جهانی، همزمان با برپایی همایشی در تبریز پرده برداری شود.

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی از انتشار کتاب، برگزاری همایش بین المللی و چاپ این وقفنامه به عنوان دیگر اقدامات کمیته فوق به منظور پاسداشت این افتخار ملی نام برد.