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۳ دی ۱۳۸۶، ۱۲:۳۱

پرونده بورقانی به دادگاه تجدیدنظر ارجاع شد

پرونده احمد بورقانی، مدیرکل اسبق مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، در پی شکایت مدعی العموم از احمد بورقانی که در زمان اعلام جرم نماینده دادستان تهران، مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود، پرونده ای به اتهام تصرف غیرمجاز برای بورقانی تشکیل شد.

در این راستا جلسه محاکمه این نماینده مجلس ششم روز 17 مرداد در شعبه 1083 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی حسینیان برگزار شد و در نهایت بورقانی به پرداخت جزای نقدی محکوم شد.

با ابلاغ این حکم، بورقانی و وکیل مدافع وی نسبت به حکم صادره اعتراض کردند که بر همین اساس پرونده مزبور برای رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.

کد مطلب 610288

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